Deutsche Telekom: "1&1 hat bis heute kein Netz"

Wie berichtet, hat 1&1 nach eigenen Angaben die Bundes­netz­agentur einge­schaltet, um zu errei­chen, das für LTE gewährte National Roaming auf 5G auszu­weiten. Mehr noch: Dem Neuein­steiger unter den Mobil­funk-Netz­betrei­bern schwebt eine Art "Super-Roaming" vor, bei dem die Kunden nicht nur auf das Telefónica-Netz, sondern auch auf die Mobil­funk­netze von Telekom und Voda­fone zurück­greifen können, wenn das 1&1-Netz nicht verfügbar ist.

Gegen­über dem Online­magazin Golem bezeich­nete ein Spre­cher der Deut­schen Telekom diese Forde­rung als "absurd". Diese Art von "Super-Roaming" sei schon deshalb ausge­schlossen, weil nur ein Netz­betreiber "zu Roaming auf einem Netz berech­tigt sein könnte." 1&1 habe aber bis heute kein Netz, so die Aussage des Telekom-Spre­chers. Telekom lehnt 1&1-Forderung ab

Fotos: Anbieter, Montage: teltarif.de Gegen­über dem Handels­blatt räumte United-Internet-Chef Ralph Dommer­muth ein, das Netz des Unter­neh­mens bestehe aktuell aus nur 20 Stand­orten. Wie berichtet, sollen es Mitte des Jahres 160 Stationen werden. Dommer­muth versprach: "Der Hoch­lauf nimmt also Fahrt auf." Zum Jahres­ende will der neue Netz­betreiber 1200 Mobil­funk-Stand­orte aufge­baut haben. 20.000 Antennen habe man bereits auf Lager.

Telefónica: "Bei 5G hatten alle die glei­chen Start­bedin­gungen"

Neben der Deut­schen Telekom will auch Telefónica 1&1 kein National Roaming über 5G einräumen. Bei den Verhand­lungen sei immer klar gewesen, dass 5G nicht teil der Verein­barung sei, so Valen­tina Daiber, Vorstand Legal & Corpo­rate Affairs bei o2 Telefónica, gegen­über Golem. Zudem hätten beim neuen Netz­stan­dard alle Betreiber die glei­chen Start­bedin­gungen gehabt.

Derzeit bietet 1&1 seine Mobil­funk­tarife als Service-Provider im Telefónica-Netz an. Anders als beim National Roaming haben die Kunden hier - je nach gebuchtem Tarif - auch Zugriff auf das 5G-Netz von o2. Mehr noch: Während o2 nur in seinem 62,99-Euro-Tarif Mobile-Unli­mited-Max-Nutzern eine Band­breite von bis zu 500 MBit/s anbietet, gibt es diese Surf­geschwin­dig­keit bei Verträgen von 1&1 bereits ab 29,99 Euro monat­lich (in den ersten sechs Monaten 14,99 Euro).

Kunden, die ihren Mobil­funk­anschluss künftig im 1&1-Netz nutzen, werden bezüg­lich der 5G-Verfüg­bar­keit somit schlechter gestellt als Bestands­kunden, die noch einen Provider-Vertrag im o2-Netz haben. Doch 1&1 will noch in diesem Jahr damit beginnen, seine Kunden ins eigene Netz zu über­führen. Bis 2025 muss der Vorgang abge­schlossen sein.