1&1 bietet Glasfaseranschlüsse auch für Privatkunden an

Nun ist auch 1&1 in den Glas­faser­ausbau für Privat­haus­halte einge­stiegen. Seit Anfang des Jahres können 4600 Haus­halte in Duis­burg-Großen­baum einen FTTH-Anschluss von 1&1 buchen.

Über die Toch­ter­gesell­schaft 1&1 Versatel baut das Unter­nehmen schon seit geraumer Zeit Glas­faser­netze, vornehm­lich aber in Gewer­bege­bieten oder als Back­bone-Netze. In Zukunft sollen auch Privat­haus­halte FTTH-Anschlüsse von 1&1 buchen können. Den Anfang macht das Unter­nehmen im Duis­burger Stadt­teil Großen­baum und im Land­kreis Meißen. Hier sollen 3400 Haus­halte „in wenigen Monaten neu an das Glas­faser­netz“ ange­schlossen werden, teilt 1&1 mit.

1&1 kündigte den Bau von Glasfaseranschlüssen für 44700 Haushalte an. Das TK-Unternehmen kooperiert dabei unter anderem mit der Deutschen Telekom.

Foto: 1&1 Versatel/berndt-fotografie.de In Duis­burg und im Land­kreis Meißen arbeitet das Unter­nehmen dabei mit der Deut­schen Telekom zusammen. Die kümmert sich um den Glas­faser­anschluss im Haus. „Anschlie­ßend bindet 1&1 die lokalen Glas­faser-Orts­netze an das jeweils eigene, bundes­weite Glas­faser-Netz der 1&1 Versatel an“, erklärt eine Unter­neh­mens­spre­cherin gegen­über teltarif.de. Auch die Endge­räte im Haus, also das Glas­faser­modem und der Router, werden von 1&1 gestellt.

Bis Mitte Januar 2023 kündigte 1&1 neue Glas­faser­anschlüsse in zwölf weiteren Städten an. Damit würde das Unter­nehmen insge­samt 44.700 Haus­halte mit FTTH-Anschlüssen versorgen. Das größte Ausbau­pro­jekt sind die Hamburger Stadt­teile Barmbek und Nien­dorf mit 18.000 Haus­halten. „Schnelles Internet wird auch in Privat­haus­halten immer mehr zum Stan­dard“, sagt Sebas­tian Goebel, Vorstand Produkt­manage­ment bei 1&1. „Gemeinsam mit unseren Netz­part­nern inves­tieren wir daher konti­nuier­lich in den deutsch­land­weiten Ausbau der Glas­faser-Infra­struktur auf Basis modernster Technik.“

BBV und DGA bauen eigen­wirt­schaft­lich in Essen aus

1&1-Partner Telekom ist im Ruhr­gebiet nicht nur in Duis­burg aktiv. Bis 2026 wollen die Bonner in Hagen für ca. 16.000 Adressen ein Glas­faser­netz bauen, wodurch rund 63.000 Haus­halte und Unter­nehmen ange­schlossen würden. In der Hagener Innen­stadt sowie in den Stadt­teilen Eilpe, Alten­hagen und Hoch­schul-Viertel können die Anschlüsse bereits jetzt vorbe­stellt werden. Ein weiteres großes Baupro­jekt plant die Telekom zudem in Bad Wöris­hofen und den Stadt­teilen Garten­stadt und Unteres Hart. Ab 2024 soll hier ein Glas­faser­netz für 8500 Haus­halte entstehen.

Stefan Welzel (l.), Erster Bürgermeister von Bad Wörishofen, und Telekom-Regionalmanager Daniel Frank unterzeichnen die Vereinbarung für den Glasfaserausbau

Foto: Deutsche Telekom Eine weitere Koope­ration aus dem Ruhr­gebiet vermel­dete unlängst die BBV Deutsch­land. Gemeinsam mit der Deut­schen Giga Access (DGA) will die BBV in den Essener Stadt­teilen Werden, Heid­hausen, Fisch­laken, Stadt­wald und Relling­hausen für knapp 18.000 Haus­halte Glas­faser­anschlüsse bauen. Die geplanten Inves­titionen belaufen sich auf über 20 Millionen Euro. Die aus Essen stam­mende DGA inves­tiert in die Breit­band­infra­struktur und plant, baut und betreibt die Glas­faser­netze. Die BBV bietet unter der Marke chris vier verschie­dene Inter­net­tarife zwischen 300 MBit/s und 1 GBit/s an. Der Baustart ist für das Früh­jahr 2023 geplant.

Während DGA und BBV komplett eigen­wirt­schaft­lich ausbauen, geht es an anderer Stelle nicht ohne staat­liche Förde­rung – wie zum Beispiel im Land­kreis Fulda. Für den Bau von 17.000 Glas­faser­anschlüssen erhält der Kreis vom Bund im Rahmen der Graue-Flecken-Förde­rung 39 Millionen Euro. Das Land Hessen schießt aus eigenen Förder­töpfen noch einmal 49 Millionen Euro zu. Mit dem Geld soll der Ausbau auf der soge­nannten „letzten Meile“, also von Kabel­ver­zweiger am Stra­ßen­rand bis in die Häuser, finan­ziert werden. „Das ist eine beson­ders große Heraus­for­derung, da sich die benö­tigten Glas­faser-Kilo­meter verviel­fachen und damit auch die benö­tigten Baures­sourcen und die Kosten“, sagte Hessens Digi­tal­minis­terin Kris­tina Sinemus bei der Über­gabe des Förder­bescheids.

Kabel­netze in Leipzig, Zwickau und Berlin aufge­rüstet

Gigabit gibts auch im Kabel­netz von Tele Columbus. Das Berliner Unter­nehmen rüstet sein Kabel­netz mit dem Über­tra­gungs­stan­dard DOCSIS 3.1 auf, der Gigabit-Speed über­haupt erst im Kabel möglich macht. Im Zuge der Aufrüs­tung erhalten 145.000 Haus­halte in den Regionen Leipzig und Zwickau sowie weitere 38.000 Haus­halte in Berlin die Möglich­keit, mit 1 GBit/s im Internet zu surfen. Unter der Marke PŸUR bietet Tele Columbus drei verschie­dene Tarife mit 400, 500 und 1000 MBit/s an.

In den Gemeinden Drestedt und Kakenstorf der Samtgemeinde Tostedt will Filiago Glasfasernetze bauen und wirbt derzeit im Rahmen der Vorvermarktung für sein Vorhaben

Foto: PREMIUM-NETZ Darüber hinaus treiben auch die Deut­sche GigaNetz und Filiago mit der Marke PREMIUM-NETZ den Glas­faser­ausbau voran. In Nidda stellte die Deut­sche GigaNetz Ende 2022 den zentralen Knoten­punkt für das Glas­faser­netz auf: den Point of Presence (PoP). „Nach der Winter­pause starten wir im Früh­jahr 2023 mit dem weiteren Ausbau im zweiten Bauab­schnitt”, kündigt Max Summa an, Projekt­leiter bei der Deut­schen GigaNetz.

In der Samt­gemeinde Tostedt setzt Filiago den Glas­faser­ausbau fort. Nach Heidenau, Otter, Welle, Kampen und Dohren steht nun der Anschluss von Drestedt und Kakens­torf auf dem Plan. „Wir gehen davon aus, dass wir inner­halb kurzer Zeit die erfor­der­liche Zustim­mungs­quote von 40 Prozent aller Haus­halte errei­chen werden“, ist sich Filiago-Geschäfts­führer Utz Wilke sicher. Die Werbe­trommel wird bereits kräftig gerührt.