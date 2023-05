1&1: Alle Glasfaser-Tarife ab monatlich 9,99 Euro

1&1 hat eine neue Aktion gestartet, mit der das Unter­nehmen Kunden für seine Glas­faser-Tarife gewinnen möchte. Unab­hängig davon, für welchen Tarif sich der Kunde entscheidet, redu­ziert die Tele­fon­gesell­schaft im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss die monat­liche Grund­gebühr auf 9,99 Euro. Ab dem 13. Monat werden die "echten" Grund­preise berechnet.

Kunden, die eine maxi­male Surf- und Down­load-Geschwin­dig­keit von 50 MBit/s wählen, zahlen ab dem zweiten Jahr eine monat­liche Grund­gebühr von 42,99 Euro. Mit bis zu 100 MBit/s liegt der Grund­preis bei 47,99 Euro. Inter­essenten, die sich für den Glas­faser-Anschluss von 1&1 mit maximal 250 MBit/s entscheiden, zahlen ab dem 13. Monat jeweils 54,99 Euro.

Gigabit-Tarif nur im ersten halben Jahr vergüns­tigt

FTTH-Aktion bei 1&1

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Für den Tarif mit bis zu 1000 MBit/s im Down­stream und bis zu 200 MBit/s im Upstream gilt die auf 9,99 Euro redu­zierte monat­liche Grund­gebühr nur im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss. Bereits ab dem siebten Monat wird der volle Grund­preis für den Tarif berechnet. Dieser beträgt 69,99 Euro pro Monat.

In allen Tarifen ist neben dem Internet-Zugang eine Flat­rate für Tele­fonate ins deut­sche Fest­netz enthalten. Anrufe in die Mobil­funk­netze sind mit einem Minu­ten­preis von 19,9 Cent hingegen teuer. Im 50-MBit/s-Vertrag können die Kunden bis zu drei Rufnum­mern ohne Aufpreis nutzen. In den Tarifen bis 100 und 250 MBit/s sind fünf Tele­fon­num­mern inklu­sive, im Gigabit-Tarif sind es bis zu zehn Rufnum­mern.

Optio­naler Mobil­funk­anschluss

Kunden können auf Wunsch Mobil­funk­anschlüsse mit Allnet-Flat und 1 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen hinzu­buchen. Je nach gewähltem Tarif sind eine (bei 50 MBit/s), zwei (bei 100 MBit/s) oder vier SIM-Karten (bei 250 bzw. 1000 MBit/s) ohne zusätz­liche Kosten zu bekommen. Als weitere Option bietet 1&1 sein TV-Strea­ming-Produkt an. 1&1 HD TV kann zu monat­lichen Kosten ab 4,99 Euro hinzu­gebucht werden.

Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit für den Glas­faser-Anschluss von 1&1 beträgt 24 Monate. Zur Schal­tung wird eine einma­lige Bereit­stel­lungs­gebühr von 69,95 Euro berechnet. Auf der Webseite des Anbie­ters kann über­prüft werden, ob FTTH von 1&1 am eigenen Standort bereits verfügbar ist.