1&1: Echte Flat im o2-Netz günstiger als im eigenen Netz

1&1 bietet eine echte Flat­rate im o2-Netz an, die güns­tiger und flexi­bler als der neue Tarif im eigenen Netz ist. Wir haben uns die Ange­bote einmal ange­sehen.

Wie berichtet bietet 1&1 jetzt auch eine echte Daten-Flat­rate im Rahmen der Tarif-Familie "5G zuhause" an. Der Anschluss kostet 69,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Dazu kommen ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 39,99 Euro und mindes­tens 6,99 Euro pro Monat für den benö­tigten Router. Insge­samt liegen die monat­lichen Kosten somit bei mindes­tens knapp 77 Euro. Legt man die Anschluss­gebühr auf die zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit um, so liegen die Kosten bei mehr als 78 Euro pro Monat.

Kunden bekommen dafür einen unbe­grenzten Internet-Zugang mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream. Tele­fonate sind nicht möglich. Hierfür wird somit ein zusätz­licher Vertrag benö­tigt. Wirft man einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich, so zeigt sich, dass das Angebot von 1&1 fast doppelt so teuer ist wie der güns­tigste Glas­faser-Anschluss mit eben­falls 500 MBit/s im Down­stream.

Echte Flatrates von 1&1

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: 1und1.de An den wenigen Stand­orten, an denen 1&1 sein 5G-Netz bereits vermarktet, sind nicht unbe­dingt auch die güns­tigsten Konkur­renz­ange­bote auf Glas­faser-Basis verfügbar. Aber auch Kabel­anschlüsse von Voda­fone mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream gibt es schon für knapp unter 50 Euro im Monat. Die von der Branche erhofften Kampf­preise, mit denen der Tele­kom­muni­kati­ons­markt aufge­mischt werden könnte, gibt es von 1&1 demnach zumin­dest derzeit nicht.

Kurios: 1&1-Flat im o2-Netz ist güns­tiger und bietet mehr

Noch bis zum Jahres­ende darf 1&1 auch als Provider auftreten. Das nutzt das Unter­nehmen, zumal das eigene Handy­netz abseits der Fest­netz-Ersatz­ange­bote ohnehin noch nicht start­klar ist. Blickt man auf die aktu­ellen Smart­phone-Tarife, die das Unter­nehmen im o2-Netz reali­siert, so fällt auf, dass es hier eben­falls ein Angebot mit echter Flat­rate gibt, die ohne Perfor­mance-Drossel auskommt.

Der 5G XXL genannte Tarif beinhaltet zudem eine Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Darüber hinaus kann er nicht nur an einem ange­mel­deten Standort, sondern bundes­weit und - unter Berück­sich­tigung von Roaming­gebühren - auch darüber hinaus genutzt werden. Der Tarif kostet im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss monat­lich 39,99 Euro und danach 59,99 Euro pro Monat. Auch der Bereit­stel­lungs­preis ist mit 19,99 Euro güns­tiger als für das 5G-Zuhause-Angebot. Kunden profi­tieren vom 5G-Netz der Telefónica, das wesent­lich weiter ausge­baut ist als das eigene Netz von 1&1. Nicht zuletzt können die Nutzer eben­falls mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream surfen. Im Upstream stehen sogar bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung - mehr als beim 5G-Zuhause-Tarif, den 1&1 im eigenen Netz reali­siert.

Smart­phone-Tarif attrak­tiver als 5G zuhause

Unter dem Strich ist der Smart­phone-Vertrag, den 1&1 im o2-Netz reali­siert, wesent­lich attrak­tiver als das 5G-Zuhause-Angebot im neuen "vierten Netz". Zu bedenken ist, dass das Telefónica-Netz je nach Region aus- oder über­lastet sein kann, sodass die tatsäch­liche Internet-Geschwin­dig­keit beim Smart­phone-Tarif nied­riger ist als erhofft. Das dürfte im noch neuen eigenen Netz von 1&1 vorerst nicht der Fall sein. Darüber hinaus müssen Inter­essenten bedenken, dass 1&1 noch in diesem Jahr damit beginnen will, Bestands­kunden in sein eigenes Netz zu migrieren.