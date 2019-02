Ab sofort keine Vergünstigungen für Neukunden mehr

Zum 1. Februar hat 1&1 seine DSL-Tarife umgekrempelt und die Volumen­be­grenzung gestrichen. Zudem sollte es im Februar bei den Tarifen 1&1 DSL 50, 100 und 250 mit Vertragslaufzeit sowie bei den DSL Young Tarifen ein Startguthaben von bis zu 150 Euro dazu geben. Doch damit scheint schon heute, am 19. Februar, Schluss zu sein. Auf der Homepage ist jedenfalls keine Rede mehr davon. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, möglicherweise ist das entsprechende Budget ausgeschöpft.

Das Startguthaben gab es nur in Verbindung mit den DSL-Tarifen mit 24-monatiger Vertragslaufzeit für Neuverträge oder bei Anbieterwechsel. Das jeweilige Guthaben wurde über einen Voucher zur Verfügung gestellt. Die Kunden mussten diesen im 1&1 Control-Center am PC oder in der App bis zu zwölf Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit aktivieren.