1&1 DSL & Glasfaser 100: Zehn Monate ohne Grundgebühr

Wer sich in den ersten November-Tagen für einen Breit­band-Anschluss bei 1&1 mit 100 MBit/s entscheidet, zahlt in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr. Zwei SIM-Karten ohne Grund­gebühr gibts dazu.

Im Rahmen der regu­lären DSL-Aktionen entfällt aktuell für Neukunden, die einen DSL- oder Glas­faser-Anschluss bei 1&1 bestellen, in den ersten sechs Monaten die Grund­gebühr. Nur für einen Tarif hat 1&1 diese Aktion nun für wenige Tage verbes­sert - und zwar für den Tarif mit 100 MBit/s.

Das sind die Kondi­tionen des Tarifs

Aktion für DSL und Glasfaser mit 100 MBit/s

Bild: 1und1 Die Aktion gilt ab heute und nur bis einschließ­lich 9. November. Wer in diesen Tagen den DSL- oder Glas­faser-Anschluss 100 bestellt, bezahlt in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr. Die Befreiung gilt also statt der übli­chen sechs Monate noch weitere vier Monate. Danach fallen monat­lich 39,99 Euro Grund­gebühr an.

Der Tarif wird je nach Verfüg­bar­keit als DSL- oder Glas­faser-Tarif geschaltet. Der Glas­faser-Tarif soll laut 1&1 bereits "in vielen Regionen möglich" sein. Im Vergleich zum DSL-Tarif gibt es bei der Geschwin­dig­keit keinen Vorteil gegen­über DSL (bis zu 100 MBit/s Down­stream und bis zu 40 MBit/s Upstream). Ab dem 11. Monat kostet der Glas­faser­anschluss aller­dings monat­lich 5 Euro Aufpreis. Sofern keine Glas­faser­lei­tung vorhanden ist, sind ein Ausbau und eine Eigen­tümer­geneh­migung erfor­der­lich. Im Rahmen einer Aktion ist diese Baumaß­nahme kosten­frei.

Der Tarif bietet ansonsten zwei Leitungen fürs Tele­fonieren, fünf Rufnum­mern und eine Flat­rate ins deut­sche Fest­netz. Tele­fonate in deut­sche Mobil­funk­netze werden mit über­teu­erten 19,9 Cent pro Minute abge­rechnet.

Zwei SIM-Karten ohne Grund­gebühr dazu

Wer diesen Fest­netz-Internet-Tarif mit 100 MBit/s ordert, kann dazu zwei SIM-Karten bestellen, für die keine monat­lichen Grund­gebühren anfallen. Es werden aber 4,90 Euro einma­lige Anschluss­gebühr pro SIM-Karte berechnet.

Als Tarif geschaltet ist auf diesen SIM-Karten die 1&1 Allnet-Flat 1 GB im Telefónica-Netz. Diese beinhaltet eine Allnet-Flat für die Tele­fonie sowie 1 GB Daten­volumen mit bis zu 21,6 MBit/s. SMS werden mit teuren 19,9 Cent einzeln abge­rechnet. Diese Tarife haben keine Mindest­lauf­zeit und können mit einer Frist von 14 Tagen gekün­digt werden.

Wem die 1 GB nicht reichen, der bekommt für einen Aufpreis von monat­lich 9,99 Euro 3 GB Daten­volumen, für 19,99 Euro monat­lich 5 GB Daten­volumen und für 24,99 Euro monat­lich 10 GB Daten­volumen. Gesurft wird bei diesen drei Tarif­vari­anten dann mit bis zu 50 MBit/s. Dass diese Tarife aber - selbst haus­intern bei 1&1-Dril­lisch - nicht markt­gerecht sind, zeigt der Vergleich mit den aktu­ellen Dril­lisch-Aktionen.

Das 1&1-Sonder­angebot kann bis 9. November auf der Webseite von 1&1 bestellt werden.