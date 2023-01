1&1 erhöht Grundgebühren für DSL-Neukunden

Neue Konditionen für DSL von 1&1

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de 1&1 hat die Kondi­tionen für Neukunden mit einem DSL-Anschluss verschlech­tert. Anstelle der bishe­rigen Frei­monate nach Vertrags­abschluss wird die Grund­gebühr im ersten Jahr redu­ziert. Ab dem 13. Monat erhöht sich der Grund­preis gegen­über den bishe­rigen Kondi­tionen um monat­lich 5 Euro, wie die Webseite des Telek­omn­muni­kati­ons­dienst­leis­ters verrät. Wie bisher ist im Preis ein IP-basierter Fest­netz­anschluss mit Flat­rate für Anrufe ins Fest­netz enthalten.

Der Anschluss mit bis zu 16 MBit/s im Down­stream und 1 MBit/s im Upstream schlägt im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss mit monat­lich 9,99 Euro zu Buche. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf 34,99 Euro pro Monat. Auch der Tarif mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream kostet in den ersten zwölf Monaten jeweils 9,99 Euro. Nach dem ersten Jahr beträgt die Monats­gebühr 39,99 Euro.

Inter­essenten, die den Tarif mit bis zu 100 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream buchen, zahlen im ersten Jahr monat­lich 14,99 Euro. Danach steigt die monat­liche Grund­gebühr auf 44,99 Euro. Der Vertrag mit bis zu 250 MBit/s im Down­stream und 40 MBit/s im Upstream kostet zwölf Monate lang jeweils 19,99 Euro. Zum Start des zweiten Jahres steigt der Basis­preis auf monat­lich 49,99 Euro.

Glas­faser-Tarif mit 500 MBit/s nicht mehr verfügbar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Der bisher über Glas­faser-Anschlüsse verfüg­bare Tarif mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream ist auf der Webseite nicht mehr gelistet und wurde demnach offenbar - zumin­dest vorüber­gehend - aus der Vermark­tung genommen. Die Kondi­tionen für den Gigabit-Tarif (bis zu 1000 MBit/s im Down­stream und 200 MBit/s im Upstream) bleiben indes unver­ändert. Im ersten Jahr zahlen die Kunden monat­lich 39,99 Euro. Anschlie­ßend steigt die Grund­gebühr auf 69,99 Euro pro Monat.

Als Alter­native zur rabat­tierten Grund­gebühr im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss können Kunden (außer im 16-MBit/s-Tarif) auch ein Note­book ohne Extra-Kosten bekommen. Dabei handelt es sich im Tarif mit bis zu 50 MBit/s um das Samsung Galaxy Chrome­book Go und in den höher­wer­tigen Preis­modellen um das Samsung Galaxy Book Go. Wie bisher bietet 1&1 in allen Tarifen zu Monats­preisen ab 4,99 Euro eine TV-Option an.

Wie berichtet, hat 1&1 Ende Dezember sein neues Mobil­funk­netz gestartet - derzeit aller­dings nur an zwei Stand­orten und mit Tarifen, die als Fest­netz-Ersatz dienen sollen, diesen Zweck jedoch mangels echter Daten-Flat­rate kaum erfüllen können. Auch in unserem Edito­rial sind wie auf den Mobil­funk-Netz­start von 1&1 einge­gangen.