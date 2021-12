1&1 DSL bis zu zehn Monate ohne Grundgebühr

1&1 bietet seine höher­wer­tigen DSL-Tarife in den ersten zehn Monaten ohne Grund­gebühr an. Auch eine optimal gebuchte FRITZ!Box wird erst ab dem elften Monat berechnet.

1&1 bietet einen Wechsel-Service für Inter­essenten an, die mit ihren bestehenden Fest­netz- und Internet-Anschluss zum in Monta­baur ansäs­sigen Provider umziehen wollen. Das Unter­nehmen wirbt explizit auch mit der Möglich­keit, nach Ablauf der jewei­ligen Mindest­ver­trags­lauf­zeit mit Frist von einem Monat zu einem neuen Anbieter zu wech­seln. Die auto­mati­sche Vertrags­ver­län­gerung um bis zu zwölf Monate gibt es seit der zum 1. Dezember in Kraft getre­tenen Novelle des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes nicht mehr.

Neben der Über­nahme der Kündi­gung beim bishe­rigen Provider inklu­sive Rufnum­mern­por­tie­rung sollen Kunden auf Wunsch auch kosten­lose tele­foni­sche Unter­stüt­zung für die Einrich­tung des WLAN-Netzes bekommen. Zudem wirbt die Tele­fon­gesell­schaft mit Sonder­kon­ditionen für die Tarife. Wer einen Vertrag mit einer Internet-Geschwin­dig­keit von mindes­tens bis zu 50 MBit/s im Down­stream abschließt, zahlt in den ersten zehn Monaten keinen Grund­preis. Ab dem elften Monat wird die regu­läre Grund­gebühr berechnet. 1&1-DSL-Aktion mit Wechsel-Service

Foto: 1&1 Telecommunication SE Kunden, die sich für einen Anschluss mit maximal 16 MBit/s im Down­stream entscheiden, zahlen im ersten halben Jahr monat­lich 9,99 Euro und danach 29,99 Euro. Im DSL-50-Tarif liegt der Grund­preis nach den ersten zehn Monaten bei 39,99 Euro, im DSL-100-Tarif bei 44,99 Euro, im DSL-250-Tarif bei 49,99 Euro. Die zehn Frei­monate gibt es im Rahmen der Aktion auch beim Glas­faser-1000-Anschluss. Danach beträgt die monat­liche Grund­gebühr 69,99 Euro.

FRITZ!Box eben­falls zehn Monate kostenlos

Zum Vertrag bietet 1&1 auch verschie­dene FRITZ!Box-Modelle von AVM an. Im Rahmen der aktu­ellen Aktion sind die Router in Verbin­dung mit einem DSL-50-Vertrag oder höher eben­falls zehn Monate lang ohne Extra­kosten zu bekommen. Danach werden für den 1&1 HomeServer, hinter dem sich die FRITZ!Box 7520 verbirgt, inklu­sive 50 GB Online-Spei­cher­platz monat­lich 4,99 Euro berechnet.

Wer sich für einen 1&1 HomeServer+ aka FRITZ!Box 7530 AX entscheidet, zahlt ab dem elften Monat inklu­sive 100 GB Cloud-Spei­cher monat­lich 6,99 Euro. Die als 1&1 HomeServer Speed+ bezeich­nete FRITZ!Box 7590 AX schlägt zusammen mit 150 GB Online-Spei­cher nach den ersten zehn Monaten mit jeweils 9,99 Euro zu Buche. Für Kunden, die den Spei­cher­platz in der Cloud nicht benö­tigen, dürfte der Kauf eines eigenen Routers länger­fristig die bessere Wahl sein.

Die DSL- bzw. Glas­faser-Kunden von 1&1 bekommen jeweils auch eine Telefon-Flat­rate für Anrufe ins deut­sche Fest­netz. Der Zugang zum IPTV-Paket des Provi­ders kann zu Monats­preisen ab 4,99 Euro hinzu­gebucht werden.

Wie in einer weiteren Meldung berichtet, musste ein Leser zuletzt eine Verschlech­terung bei 1&1 IPTV beklagen.