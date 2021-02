1&1 Drillisch: Viertes Mobilfunknetz schon ab Frühjahr?

1&1 Dril­lisch prüft das neue National-Roaming-Angebot von Telefónica. Ein neues Mobil­funk­netz rückt in greif­bare Nähe, zumal der Vertrag schon im Mai in trockenen Tüchern sein könnte.

Viertes Handynetz rückt in greifbare Nähe

Foto: Kara-fotolia.com, Logo: Drillisch, Montage: teltarif.de 1&1 Dril­lisch hat neben Telekom, Voda­fone und Telefónica Frequenzen für ein eigenes Mobil­funk­netz erstei­gert. Starten will der Neuein­steiger, der damit vom Provider zum "echten" Netz­betreiber aufsteigen würde, aller­dings nur dann, wenn es zu einem National-Roaming-Abkommen mit einem der Mitbe­werber kommt.

Diese Einschrän­kung ist nach­voll­ziehbar, denn es würde Jahre dauern, bis das neue Netz auch nur annä­hernd die Abde­ckung wie die drei bestehenden Handy­netze erreicht. Kaum ein Mobil­funk­kunde würde aber wohl ein Netz mit schlechter Abde­ckung akzep­tieren. So will 1&1 Dril­lisch - wie schon Viag Interkom Ende der 90er Jahre - die Defi­zite der eigenen Abde­ckung durch die Mitnut­zung des Telekom-, Voda­fone- oder o2-Netzes ausglei­chen.

Grund­sätz­lich stehen die Chancen für den poten­ziellen neuen Netz­betreiber nicht schlecht. Die Bundes­netz­agentur hatte die etablierten Mobil­funker dazu verpflichtet, dem neuen Mitbe­werber National-Roaming-Ange­bote zu unter­breiten. Sah es lange nach zähen Verhand­lungen aus, so hat Telefónica jetzt ein neues Angebot gemacht, das von 1&1 Dril­lisch jetzt geprüft wird.

Vertrags­abschluss im Mai?

Foto: Kara-fotolia.com, Logo: Drillisch, Montage: teltarif.de Einem Golem-Bericht zufolge hält Telefónica einen Vertrags­abschluss bis Mitte Mai für denkbar. Sobald die Tinte unter dem Vertrag trocken ist, könnte das neue vierte Mobil­funk­netz in Deutsch­land starten. Der Bericht zitiert eine Spre­cherin von 1&1 Dril­lisch, mit den Worten, dass der "der Bau unseres eigenen Mobil­funk­netzes starten" könne, sobald der Zugang zu National Roaming gesi­chert sei.

Alle weiteren Voraus­set­zungen für den Start des neuen Netzes seien in den vergan­genen Monaten bereits getroffen worden. Wie berichtet hatte 1&1 Dril­lisch im vergan­genen Jahr an den Firmen­sitzen in Karls­ruhe und Monta­baur auch schon Sende­technik instal­liert, um den Netz­betrieb zu erproben. Beob­achter berichten, dass in Karls­ruhe mitt­ler­weile sogar mehrere Basis­sta­tionen aufge­baut sind.

Einen Termin für den mögli­chen kommer­ziellen Start des 1&1-Dril­lisch-Netzes gibt es noch nicht. Nahe­lie­gend wäre es, die schon vorhan­denen Mobil­funk­kunden länger­fristig ins eigene Netz zu über­führen. Schon seit Jahren setzen 1&1 und Dril­lisch vor allem auf die Zusam­men­arbeit mit Telefónica. Seit einigen Wochen sind die 1&1-Tarife im Voda­fone-Netz nur noch auf ausdrück­liche Nach­frage zu bekommen.