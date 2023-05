1&1: Preiserhöhung für DSL-Kunden im laufenden Vertrag

Über Preis­erhö­hungen bei Tarifen für Handy, Internet und Strea­ming musste teltarif.de in den vergan­genen Monaten mehr­fach berichten. Nicht immer ist es jedoch klar, ob diese Preis­erhö­hungen wirk­lich rech­tens sind. Der Verbraucher­zen­trale Bundes­ver­band bereitet beispiels­weise eine Muster­fest­stel­lungs­klage gegen den Strea­ming­dienst DAZN vor, auch betrof­fene Voda­fone-Kunden können sich für die Vorbe­rei­tung einer Muster­fest­stel­lungs­klage melden.

Offenbar hält das aber auch andere Provider nicht davon ab, die Preise bei ihren Bestands­kunden zu erhöhen, und das zum Teil bereits, bevor die 24-mona­tige Mindest­ver­trags­lauf­zeit abge­laufen ist. Aktuell berichten einige teltarif.de-Leser darüber, dass sie Mittei­lungen von 1&1 erhalten haben. Bei einigen wird die Preis­erhö­hung auch erst nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit wirksam.

Das Schreiben von 1&1

Preiserhöhung bei DSL-Kunden

Bild: picture alliance/dpa, Bearbeitung: teltarif.de Die Mittei­lung an die Kunden, die teltarif.de vorliegt, lautet beispiels­weise (abhängig vom jewei­ligen Tarif) wie folgt:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in 1&1. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrem 1&1 DSL-Anschluss zufrieden sind. Damit das auch weiterhin so bleibt, inves­tieren wir konti­nuier­lich in die Qualität unserer Netz-Infra­struktur. Als 1&1 Kunde profi­tieren Sie auto­matisch von modernen und zukunfts­sicheren Tech­nolo­gien und gewohnt erst­klas­sigem Service. Leider macht die allge­meine Preis­ent­wick­lung auch vor der Tele­kom­muni­kati­ons­branche nicht halt. Insbe­son­dere die stark gestie­genen Energie- und Beschaf­fungs­kosten stellen uns vor große Heraus­for­derungen. Sie haben Ihren DSL-Anschluss vor einiger Zeit im Rahmen einer Preis­aktion bestellt und Ihr monat­licher Grund­preis liegt 15 EUR unter unserem Listen­preis. Diesen Preis­vor­teil können wir zukünftig nicht mehr in voller Höhe gewähren. Der monat­liche Grund­preis für Ihren 1&1 DSL-Anschluss beträgt daher ab dem 24.06.2023 34,99 Euro statt des bishe­rigen Sonder­preises von 29,99 Euro und liegt so auch zukünftig um 10 Euro unter unserem übli­chen Monats­preis. Ihr Vertrag läuft zu diesen Kondi­tionen einfach weiter und Sie müssen nichts tun. Sollten Sie mit der Preis­anpas­sung nicht einver­standen sein, können Sie Ihren Vertrag ohne Kosten und ohne Einhal­tung einer Kündi­gungs­frist inner­halb von 3 Monaten, begin­nend mit dem Erhalt dieses Schrei­bens, außer­ordent­lich kündigen. Dies würden wir sehr bedauern. Die Kündi­gung gilt frühes­tens zum Zeit­punkt des Wirk­sam­wer­dens der Preis­anpas­sung. Selbst­ver­ständ­lich bleibt Ihr Recht, den Vertrag jeder­zeit ordent­lich kündigen zu können, weiterhin bestehen. Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfü­gung. Rufen Sie uns dafür einfach unter 0721 960 59 65 an. Sie errei­chen uns montags bis sams­tags, jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr kostenlos aus dem 1&1 Netz. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, wenn Sie uns weiterhin treu bleiben.

Vertrag läuft teils erst wenige Monate

Ein Leser, der dieses Schreiben erhalten hat, schreibt uns dazu, er sei seit August 2022 Kunde bei dem Unter­nehmen und habe seiner­zeit ein DSL-Angebot von winSIM mit dauer­haft 29,99 Euro pro Monat wahr­genommen. Der Vertrag habe eine Lauf­zeit von 24 Monaten. Der Kunde fragte sich, ob gestie­gene Kosten ein gewich­tiges Argu­ment seien, den Preis während der Vertrags­lauf­zeit anzu­heben.

Ein weiterer Betrof­fener, der 2018 bei 1&1 DSL 50, HomeServer und TV für 29,99 Euro dauer­haft gebucht hatte, konnte an der Hotline als Kompro­miss "nach längerer Diskus­sion" einen Preis von 34,99 Euro für 100 MBit/s monat­lich kündbar aushan­deln. In der gesetz­lich vorge­schrie­benen Vertrags­bestä­tigung in Text­form, die er per E-Mail erhielt, stand dann aller­dings plötz­lich eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten. Daraufhin plante der Leser, sich schrift­lich zu beschweren.

Einem anderen Leser wurde für die 5 Euro Preis­erhö­hung auch gleich­zeitig ein Speed-Upgrade von 100 MBit/s auf 250 MBit/s ange­boten. Ein weiterer teltarif.de-Leser schreibt, 2021 habe er über einen Dril­lisch-Ableger einen VDSL-100-Vertrag abge­schlossen. Ihm sei der Preis von 27,99 Euro um 5 Euro auf 32,99 Euro ange­hoben worden. Er habe den Vertrag sofort am selben Tag gekün­digt.

Wer sich als betrof­fener DSL-Kunde von 1&1 oder einer Dril­lisch-Marke unsi­cher ist, sollte sich unter Vorlage des Schrei­bens an seine örtliche Verbraucher­zen­trale wenden.

Das 1&1-Netz wächst nur sehr schlep­pend. Nun wurde auch noch bekannt, dass Zusagen von 1&1 vom Mobil­funk­gipfel 2018 zur gemein­samen Schlie­ßung Weißer Flecken bis heute nicht erfüllt wurden.