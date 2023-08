1&1: 5G-Datentarife ab 2,99 Euro im ersten halben Jahr

Datentarif-Aktion von 1&1

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de 1&1 hat eine Aktion für güns­tige Mobil­funk-Daten­tarife gestartet, die sich für Note­book- oder Tablet-Nutzer eignen. Alter­nativ können die SIM-Karten auch in einem Dual-SIM-Handy genutzt werden, um den mobilen Internet-Zugang herzu­stellen. Der Provider wirbt mit LTE und 5G sowie mit Grund­gebühren ab 2,99 Euro.

Der güns­tige Monats­preis gilt nur im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss. Darüber hinaus sollten Inter­essenten beachten, dass sich die 5G-Verfüg­bar­keit ändern kann, wenn der Tarif nicht mehr im Telefónica-Netz, sondern im eigenen Netz von 1&1 - mit National Roaming bei Telefónica - reali­siert wird.

Schon jetzt weist 1&1 im Klein­gedruckten darauf hin, dass 5G "bereits in einigen Städten verfügbar" ist "und ständig werden es mehr". Aus Sicht des Telefónica-Netzes sind "einige Städte" eine Unter­trei­bung, während das im Aufbau befind­liche 1&1-Netz tatsäch­lich nur punk­tuell in einigen Kommunen genutzt werden kann. Weiter heißt es, die "Ausbau­stand­orte können sich je nach Netz­pla­nung und -bereit­stel­lung ändern".

Das sind die Daten­tarife von 1&1

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Für die besagten 2,99 Euro im Monat bekommen die Kunden die Internet-Flat S mit monat­lich 3 GB High­speed-Daten­volumen. Ab dem siebten Monat erhöht sich die Grund­gebühr auf jeweils 9,99 Euro. Die Internet-Flat M mit 10 GB kostet im ersten halben Jahr monat­lich 4,99 Euro und danach 19,99 Euro.

Zum Monats­preis von 9,99 Euro im ersten halben Jahr sowie 24,99 Euro ab dem siebten Monat ist die Internet-Flat L mit 40 GB Inklu­siv­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum erhält­lich. 60 GB pro Monat bekommen Inter­essenten mit der Internet-Flat XL. Diese schlägt sechs Monate lang mit jeweils 14,99 Euro zu Buche. Danach erhöht sich der Monats­preis auf 29,99 Euro.

In allen Tarifen fällt bei Vertrags­abschluss ein Anschluss­preis in Höhe von 29,90 Euro an. Die Tarife können auch im EU-Roaming ohne Aufpreis genutzt werden, wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 300 MBit/s im 5G-Netz. Für einmalig 4,99 Euro ist zum Vertrag auch ein mobiler Router erhält­lich.

Wie berichtet bietet 1&1 jetzt auch in allen Allnet-Flat-Tarifen den 5G-Zugang an.