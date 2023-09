1&1 Cinema: Neuer Streaming-Dienst mit Gratis-Filmen

Zwar hat es in dieser Woche nicht mit dem Start der Smart­phone-Tarife im Mobil­funk­netz von 1&1 geklappt. Ein anderes Produkt des in Monta­baur ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­unter­neh­mens ist hingegen ab sofort verfügbar. Dabei handelt es sich um 1&1 Cinema, einen neuen Video-on-Demand-Dienst, der wie das IPTV-Angebot des Konzerns in Verbin­dung mit Glas­faser- und DSL-Anschlüssen vermarktet wird.

1&1 verspricht eine Auswahl von tausenden Filmen und Serien, die Kunden ausleihen oder kaufen können. Zudem stellt der Anbieter nach eigenen Angaben regel­mäßig kosten­freie Filme bereit. Das Modell einer Kombi­nation aus kosten­losen Inhalten sowie Filmen und Serien, die kosten­pflichtig auf Zeit oder dauer­haft erworben werden können, erin­nert an Amazon Prime Video.

So kann 1&1 Cinema genutzt werden

Neuer Video-on-Demand-Dienst

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Bestands­kunden von 1&1 HDTV bzw. von Glas­faser- und DSL-Anschlüssen von 1&1 können den neuen Steam­ing­dienst über die 1&1 TV-Box aufrufen. Zum anderen ist der Dienst über die kosten­lose 1&1 TV und Filme-App erreichbar. Als weitere Option besteht die Möglich­keit des brow­ser­basierten Zugriffs unter der Adresse www.1und1.tv.

1&1 Cinema kann auf bis zu vier Geräten gleich­zeitig genutzt werden. Gelie­hene Inhalte sind ab Buchung 30 Tage lang zum Aufruf verfügbar, solange der Film nicht bereits ange­sehen wurde. Mit Start des ersten Aufrufs kann der Inhalt inner­halb von 48 Stunden beliebig oft erneut ange­sehen werden.

Zugangs­daten für Inter­essenten

Neukunden erhalten die Zugangs­daten für 1&1 Cinema per E-Mail an dem Tag, an dem der Fest­netz- bzw. Inter­net­zugang geschaltet wird. Bestands­kunden haben über das 1&1-Control-Center sowie tele­fonisch die Möglich­keit, den Zugang zu akti­vieren. Die Bestel­lung kosten­pflich­tiger Inhalte ist webba­siert und über die 1&1 TV-Box möglich.

Im Akti­ons­zeit­raum vom 28. September bis 8. November ist die 1&1-TV-Box zum Monats­preis von 2,99 Euro erhält­lich. Norma­ler­weise beträgt der Monats­preis für die Strea­ming-Box 4,99 Euro. Koope­rati­ons­partner von 1&1 zur Reali­sie­rung der Strea­ming-Ange­bote ist Rakuten TV.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welchen promi­nenten Neuzu­gang 1&1 Versatel vor wenigen Tagen vermeldet hat.