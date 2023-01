1&1: Allnet-Flat mit 5G sechs Monate grundgebührfrei

1&1 bietet seine Allnet-Flat­rates derzeit ab 0 Euro Grund­gebühr in den ersten sechs Monaten an. Zudem bekommen Kunden mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich.

Neues Allnet-Flat-Angebot mit 5G

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de 1&1 bietet seine Allnet-Flat­rates für Smart­phone-Besitzer derzeit für Neukunden zu Sonder­kon­ditionen an. In vier der fünf Preis­modelle werden im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss keine monat­lichen Grund­gebühren berechnet. Zudem bekommen Kunden in allen Verträgen mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich.

Der Tarif LTE S kostet nach dem ersten halben Jahr 19,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Dafür bekommen die Kunden neben der Alle-Netze-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand monat­lich 5 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB High­speed-Daten­volumen. Der Tarif bietet GSM- und LTE-Zugang und der Internet-Zugang ist auf maximal 50 MBit/s im Down­stream begrenzt.

LTE M ist für 24,99 Euro monat­lich (nach den sechs Gratis-Monaten) erhält­lich. Im Rahmen der aktu­ellen Aktion verdop­pelt 1&1 das monat­liche Daten­volumen auf 10 GB. Zudem bietet der Tarif "LTE max". Das heißt, Kunden surfen mit bis zu 225 MBit/s im LTE-Netz. Der 5G-Zugang ist aber nicht vorge­sehen.

Drei Tarife mit "5G max"

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de In den Tarif­stufen L, XL und XXL bietet 1&1 auch den 5G-Zugang an. Dabei stehen bis zu 500 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Der Tarif 5G L kostet nach dem ersten halben Jahr monat­lich 29,99 Euro und bietet im Rahmen der Aktion jeden Monat 25 GB anstelle der sonst übli­chen 10 GB High­speed-Daten­volumen.

Zum Monats­preis von 34,99 Euro (nach den ersten sechs Monaten) bietet 1&1 den Tarif 5G XL an. Hier verdop­pelt der Provider das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen im Rahmen der aktu­ellen Aktion von 25 GB auf 50 GB.

Für Viel­nutzer ist zudem der Tarif 5G XXL erhält­lich. Dieser enthält weiterhin unbe­grenztes High­speed-Daten­volumen anstelle der regulär zum Vertrag gehö­renden 50 GB Trans­fer­volumen pro Monat. Anstelle der sechs Gratis-Monate fallen bei diesem Vertrag im ersten halben Jahr jeweils 39,99 Euro Grund­gebühr an. Danach steigt die Monats­gebühr auf 59,99 Euro.

Die Smart­phone-Tarife von 1&1 werden im Telefónica-Netz reali­siert. Wie berichtet, bietet das Unter­nehmen mitt­ler­weile auch erste Verträge in seinen eigenen Mobil­funk­netz an. Diese sollen als Fest­netz-Ersatz dienen. Echte Mobil­funk-Ange­bote im "vierten" Netz soll es ab Sommer geben.

Auch in unserem Edito­rial sind wir auf den Netz­start von 1&1 einge­gangen.