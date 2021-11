1&1 Allnet Flat: Sechs Freimonate & mehr Surf-Volumen

1&1 bietet seine Allnet-Flat­rates aktuell mit sechs Frei­monaten und bis zu 100 Prozent mehr Daten­volumen an. Wir fassen die aktu­ellen Smart­phone-Tarife des Unter­neh­mens zusammen.

1&1 bietet seine Allnet-Flat­rates für Smart­phone-Besitzer im Rahmen der Ange­bote zur Black Week zu Sonder­kon­ditionen an. Alle Tarife mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit sind im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss von der Grund­gebühr befreit. Außerdem bekommen die Kunden je nach gewähltem Tarif bis zu 100 Prozent mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich.

Alle Tarife bieten eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Im Tarif LTE S stehen bei Vertrags­abschluss im Rahmen der Aktion dauer­haft monat­lich 5 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB High­speed-Daten­volumen zur Verfü­gung. Kunden surfen mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream. Nach dem ersten halben Jahr beträgt die monat­liche Grund­gebühr 19,99 Euro.

Kunden, die sich für den Tarif LTE M entscheiden, bekommen derzeit 10 GB anstelle von 5 GB unge­dros­seltem Daten­volumen pro Monat. Der Internet-Zugang ist mit bis zu 225 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream verfügbar. Nach dem ersten halben Jahr beträgt die monat­liche Grund­gebühr 24,99 Euro.

5G mit bis zu 500 MBit/s

Allnet-Flat mit Sonderkonditionen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de In den Tarif­stufen L und XL ist neben GSM und LTE auch der Zugang zum 5G-Netz möglich. In beiden Preis­modellen surfen die Kunden mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. Außerdem bekommen Kunden in den Tarifen 5G L und 5G XL auf Wunsch eine MultiCard ohne zusätz­liche Kosten, sodass sich der Vertrag auf zwei Geräten parallel nutzen lässt.

5G L bietet im Rahmen der Aktion monat­lich 20 GB anstelle der sonst übli­chen 10 GB High­speed-Surf­volumen pro Monat. Nach den sechs Gratis-Monaten beträgt die Grund­gebühr 29,99 Euro pro Monat. Mit dem 5G XL bekommen die Kunden 50 GB anstelle von 25 GB. Auch hier ist das erste halbe Jahr grund­gebühr­frei. Danach beträgt die monat­liche Grund­gebühr 34,99 Euro. Nur im Tarif 5G XL bekommen die Kunden 50 GB Online-Spei­cher­platz.

Die Verträge haben eine zwei­jäh­rige Mindest­lauf­zeit. In allen Tarifen ist EU-Roaming ohne zusätz­liche Kosten enthalten. Weitere Hinweise zur Mobil­funk-Nutzung im Ausland finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.

