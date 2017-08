1&1 All-Net-Flat Plus aktionsweise mit 10 GB Datenvolumen

Im August erhalten Neukunden der All-Net-Flats von 1&1 wieder mehr Datenvolumen, in einem Tarif sogar bis zu 10 GB. Dabei gibt es allerdings eine Einschränkung.

Im August spendiert 1&1 den Neukunden in den All-Net-Flat-Mobilfunktarifen wieder mehr Datenvolumen. Allerdings muss der Kunde dabei genauestens das zugrundeliegende Netz im Auge behalten - denn der Bonus ist abhängig davon, ob der Tarif im Telefónica- oder Vodafone-Nez realisiert wird.

Die größte Aufstockung beim Inklusivvolumen erfährt dabei die All-Net-Flat Plus im Telefónica-Netz: Hier erhält der Nutzer statt 1,5 GB bei Bestellung im August 10 GB. Nur im ersten Jahr der 24-monatigen Laufzeit kostet die All-Net-Flat Plus 19,99 Euro, anschließend 29,99 Euro.

Für die Erhöhung des Datenvolumens spielt es übrigens keine Rolle, ob Kunden einen Vertrag mit oder ohne Mindestvertragslaufzeit bestellen, sich für ein Smartphone entscheiden oder SIM-only wählen. Lediglich der Preisvorteil wird bei der monatlich kündbaren Variante nicht gewährt: Hier beträgt die Grundgebühr ab dem 1. Monat 29,99 Euro.

Bestellt der Kunde den Tarif im Vodafone-Netz, kann er keine 10 GB versurfen, sondern nur 6 GB, wobei im Vodafone-Netz ab dem ersten Vertragsmonat 29,99 Euro berechnet werden.

Auch 1&1-Tarife im Vodafone-Netz mit mehr Volumen

10 GB bei der 1und1 All-Net-Flat Plus - mit Einschränkungen Grundsätzlich erhalten allerdings alle Tarife, egal ob im Telefónica- oder Vodafone-Netz, mehr Datenvolumen als ursprünglich vorgesehen - die nominellen Datenvolumina würden die Preise bei 1&1 im Vergleich mit der Konkurrenz auch kaum rechtfertigen.

Bei der All-Net-Flat Special sind es 2 GB statt 500 MB, bei der All-Net-Flat Basic 4 GB statt 1 GB. Interessant ist der Fall bei der All-Net-Flat Pro, bei der der Kunde 8 GB statt 2 GB erhält. Dieser Tarif kostet im Telefónica-Netz 24,99 Euro im ersten Jahr und 34,99 Euro im zweiten Jahr. Für eine höhere Grundgebühr bekommt der Kunde hier also 2 GB weniger als bei der günstigeren All-Net-Flat Plus. Allerdings ist bei der All-Net-Flat Pro eine Zusatz-SIM enthalten, die bei der All-Net-Flat Plus fehlt.

Ein weiterer technischer Unterschied bleibt zwischen den Tarifen im Telefónica-Netz und denen im Vodafone-Netz bestehen: Die Vodafone-Tarife funken weiterhin nur im HSPA-Netz mit maximal 42,2 MBit/s, während die Telefónica-Tarife auf das LTE-Netz zugreifen dürfen.

Angesichts der engeren Verzahnung von Drillisch und 1&1 ist es interessant, dass 1&1 die All-Net-Flat-Tarife weiterhin prominent mit dem Hinweis "keine Datenautomatik" bewirbt, um sich von den Tarifen andere Mitbewerber abzuheben, wobei Drillisch ja mittlerweile sozusagen "zur Familie" gehört. Intern werden sich die Marken also wohl vorübergehend für eine gewisse Zeit nach wie vor Konkurrenz machen.