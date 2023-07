1&1: 5G-Zugang jetzt in allen Allnet-Flatrates

1&1 schaltet den 5G-Zugang ab sofort in allen Allnet-Flat­rate-Tarifen frei. Zudem gibt es den Tarif mit echter Daten-Flat jetzt in zwei Vari­anten.

1&1 wertet Allnet-Flats auf

Logo: 1&1, Grafik/Montage: teltarif.de 1&1 hat sein Mobil­funk-Tarif­port­folio über­arbeitet, das derzeit noch im Netz der Telefónica reali­siert wird. Zum einen bekommen Neukunden jetzt in allen Allnet-Flat­rates des Unter­neh­mens neben GSM und LTE auch Zugang zum 5G-Netz. Inter­essenten, die einen Tarif mit echter Daten-Flat­rate buchen, können nun zwischen einem güns­tigeren Preis­modell mit maximal 10 MBit/s im Down­stream und einem Vertrag wählen, bei dem Band­breiten bis 300 MBit/s möglich sind.

Derzeit zahlen Neukunden im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss eine redu­zierte monat­liche Grund­gebühr. Ab dem siebten Monat wird jeweils der volle Grund­preis berechnet. In zwei der fünf Preis­modelle bekommen Inter­essenten ohne Aufpreis eine zweite SIM-Karte, die beispiels­weise in einem zweiten Smart­phone oder in einem Tablet genutzt werden kann. In allen Tarifen ist zudem EU-Roaming inklu­sive. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt zwei Jahre.

Grund­preis unter 10 Euro nur im ersten halben Jahr

1&1 wertet Allnet-Flats auf

Logo: 1&1, Grafik/Montage: teltarif.de Die Allnet-Flat S kostet im ersten halben Jahr monat­lich 9,99 Euro. Danach steigt die Monats­gebühr auf 19,99 Euro. Dafür bekommen die Kunden neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in allen Netzen monat­lich 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Auch die Allnet-Flat M ist im ersten halben Jahr für monat­lich 9,99 Euro zu haben. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf 24,99 Euro im Monat. Monat­lich sind 10 GB High­speed-Surf­volumen verfügbar.

Für die Allnet-Flat L werden in den ersten sechs Monaten jeweils 14,99 Euro und danach 29,99 Euro pro Monat berechnet. Die Kunden bekommen 50 GB Inklu­siv­volumen pro Monat. Mit der Allnet-Flat XL verdop­pelt sich die Inklu­siv­leis­tung auf 100 GB. Der Tarif kostet sechs Monate lang je 19,99 Euro, danach 34,99 Euro. In den Tarif­stufen L und XL bekommen die Kunden eine MultiCard ohne Aufpreis.

Echte Flat ab 29,99 Euro im Monat

Mit der Allnet-Flat XXL Smart surfen die Kunden unbe­grenzt, aber mit maximal 10 MBit/s im Down­stream. Der Tarif kostet im ersten halben Jahr monat­lich 29,99 Euro und danach 49,99 Euro. Wer eine echte Flat­rate mit bis zu 300 MBit/s nutzen möchte, bekommt seinen Wunsch­tarif mit der Allnet-Flat XXL Max. Dieser kostet im ersten halben Jahr monat­lich 49,99 Euro und danach 99,99 Euro.

Wie berichtet hat auch o2 den Preis für seine echte Mobil­funk-Flat­rate auf 99,99 Euro pro Monat erhöht.