teltarif.de Talk: So geht es mit dem 5G-Netz von 1&1 weiter

1&1 war bislang als Provider aktiv. Jetzt will das Unter­nehmen zum Netz­betreiber aufsteigen. In mini­malem Rahmen gibt es das vierte deut­sche Mobil­funk­netz seit Ende vergan­genen Jahres. Doch von Errei­chen der bisher geplanten Ausbau­ziele ist der Konzern weit entfernt. teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek hatte die Möglich­keit, 1&1 in Monta­baur zu besu­chen. Im heutigen Podcast spre­chen wir mit ihm darüber, was er zum neuen Mobil­funk­netz in Erfah­rung bringen konnte. Talk über das "vierte Netz"

Darüber spre­chen wir heute

1&1 will Telekom, Voda­fone und Telefónica mit einem neuen Mobil­funk­netz Konkur­renz machen. Anstelle der lizenz­recht­lich gefor­derten 1000 Basis­sta­tionen bestand das neue Netz Ende 2022 aber nur aus einer Hand voll Sendern. Bran­chen­kenner erwar­teten am Rande des Mobile World Congress, dass aus dem neuen Handy­netz nichts mehr wird. Doch wie sieht die Realität aus? Wie weit sind die Pläne fort­geschritten und wie Erst muss man die Absicht von 1&1 nehmen, ein eigenes Netz zu betreiben? Das ist eines unserer Themen im neuen Podcast.

Wir konnten beim Besuch in Monta­baur nicht nur hinter die Kulissen von 1&1 blicken, sondern das neue Netz auch kurz auspro­bieren. Nicht zuletzt gibt es erste Details dazu, wie echte Mobil­funk­ange­bote im 1&1-Netz reali­siert werden und wann diese starten könnten. Auch darüber spre­chen wir in "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Erschei­nungs­weise und Feed­back

