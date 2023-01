teltarif.de Talk: Das bietet das neue 5G-Netz von 1&1

1&1 hat am 28. Dezember sein neues Mobil­funk­netz gestartet - wenn auch in sehr kleinem Rahmen. Inzwi­schen hat das Unter­nehmen auch bekannt­gegeben, wo das Netz in den kommenden Wochen präsent sein soll, wann Tarife für Smart­phone-Nutzer ange­boten werden und wie viele Sender wann aufge­baut sein sollen. teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek hat in allen - auch ehema­ligen - deut­schen Mobil­funk­netzen schon tele­foniert. Wir haben uns im neuen Podcast mit ihm über das neue 1&1-Netz unter­halten.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zum Start des neuen 1&1-Netzes

Foto: teltarif.de Das 1&1-Netz ist da. Es besteht derzeit nur aus drei Sendern. Immerhin hat der Betreiber ange­kün­digt, wie es mit dem Ausbau weiter­gehen soll. Doch ein eigenes flächen­deckendes Netz wird die United-Internet-Marke wohl so schnell nicht aufbauen können. Daher wurde mit Telefónica ein National-Roaming-Abkommen geschlossen, um den Kunden deutsch­land­weit die Nutzung der Mobil­funk­dienste zu ermög­lichen. Wie das funk­tio­niert und welche Nach­teile die Technik mit sich bringen könnte, erör­tern wir in der ersten Podcast-Ausgabe im neuen Jahr.

Wie gut werden Mobil­funk­kunden von 1&1 erreichbar sein? Zumin­dest in der ersten Zeit nach dem Start des "echten" Mobil­funk­ange­bots könnte es zu Einschrän­kungen kommen, wie sich in der Vergan­gen­heit gezeigt hat. Das vor mehr als zehn Jahren wieder einge­stampfte Quam hatte sogar ein "Fräu­lein vom Amt" instal­liert, um Anrufe aus anderen Netzen per Hand zu vermit­teln. Ein weiteres Podcast-Thema sind die Probleme, die der Aufbau eines weiteren Handy­netzes mit sich bringen könnte.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Das bietet das neue 5G-Netz von 1&1 Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.