1&1: In diesen Städten ist das neue Netz jetzt verfügbar

Viertes Mobilfunknetz in Berlin angekommen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Anbieter, Montage: teltarif.de Ende vergan­genen Jahres hat 1&1 sein eigenes Mobil­funk­netz gestartet. Im ersten Schritt waren nur wenige Basis­sta­tionen aktiv. Zudem wurde das Netz noch nicht für klas­sische Mobil­funk­dienste, sondern als mobiler Fest­netz-Ersatz vermarktet. Der Netz­ausbau ging auch in den vergan­genen Monaten nur schlep­pend voran. Dennoch hat der Neuein­steiger unter den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern sein 5G-Zuhause-Angebot sukzes­sive ausge­weitet.

Wie der Webseite von 1&1 zu entnehmen ist, gehört jetzt auch Berlin zu den Stand­orten, in denen das 5G-Netz des neuen Betrei­bers zur Verfü­gung steht. Ab man das neue Netz tatsäch­lich dort nutzen kann, wo man es einsetzen möchte, kann über die Verfüg­bar­keits­abfrage auf der 1&1-Webseite ermit­telt werden. An unserem Redak­tions-Standort ist das Angebot beispiels­weise noch nicht verfügbar.

Zuvor hatte 1&1 sein Netz bereits in Düssel­dorf, Essen, Frank­furt am Main, Frei­burg, Hamburg, Karls­ruhe, Leipzig, Mainz, Monta­baur, München, Ratingen und Wies­baden gestartet. Wie in Berlin werden auch diese Städte nur zum Teil abge­deckt. Der Betreiber hat ange­kün­digt, sein Netz sukzes­sive in weiteren Regionen auszu­bauen. Welche Kommunen als nächstes versorgt werden, ist noch nicht bekannt.

Tele­fonate ab 0 Cent pro Minute

Waren zum Start des 5G-Zuhause-Ange­bots noch keine Tele­fonate im 1&1-Netz möglich, so ist mitt­ler­weile auch eine Anruf-Flat­rate ins deut­sche Fest­netz im Preis enthalten. Gespräche in die Mobil­funk­netze kostet 19,9 Cent pro Minute und Auslands­tele­fonate werden - je nach Desti­nation - zu Minu­ten­preisen ab 1,9 Cent ange­boten.

Ab Ende September will 1&1 auch echte Mobil­funk­dienste in seinem eigenen Netz anbieten. Um den Kunden auch abseits der eigenen Funk­ver­sor­gung die Smart­phone-Nutzung zu ermög­lichen, wird auf National Roaming im GSM- und LTE-Netz von Telefónica zurück­gegriffen. Anders als für die Verträge, die 1&1 noch als Provider abge­schlossen hat, steht das 5G-Netz von o2 nicht zur Verfü­gung.

Vor wenigen Wochen hat sich 1&1 mit Voda­fone auf ein neues National Roaming geei­nigt, das auch die 5G-Nutzung ermög­licht. Aller­dings dauert die tech­nische Umset­zung noch eine Weile. In einer weiteren Meldung lesen Sie, ab wann 1&1-Kunden National Roaming im Voda­fone-Netz nutzen können.