1N Telecom zieht ahnungslose Kunden von der Telekom ab

Wenn Sie einen Brief von der 1N Telecom erhalten, in dem Ihnen kosten­lose Anrufe in die Mobil­funk­netze verspro­chen werden, sollten bei Ihnen alle Alarm­glo­cken schrillen. Eine Verbrau­cher­zen­trale warnt.