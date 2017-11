1byone präsentiert DAB+-Reiseradio mit Bluetooth-Funktion

Reiseradio mit Bluetooth von 1byone Der Großhändler 1byone hat ein neues multimediales Kombi auf den Markt gebracht, das sich sehr gut für Reisen eignet. Das Modell mit der Bezeichnung ODE00-0860 ist auf der einen Seite ein klassisches Radio, das die Wellenbänder UKW (mit RDS-Funktion), DAB und DAB+ empfängt. Je 20 DAB/DAB+- oder UKW-Stationen lassen sich am Gerät abspeichern. Das Radio kann auch als Uhr und Wecker benutzt werden, einstellbar sind zwei Weckzeiten, es gibt ferner eine Schlummer-Option. Der Kunde kann wahlweise einen Alarmton oder eine Auswahl aus allen verfügbaren Audioquellen für den Alarm verwenden. Ebenso vorhanden ist ein Kopfhöreranschluss.

Bluetooth-Streaming und Freisprech-Einrichtung

Das Modell von 1byone, das unter anderem auf der Verkaufsplattform Amazon vertrieben wird, verfügt aber auf der anderen Seite auch über eine Bluetooth-Funktion und dient somit als Lautsprecher für Musikdateien, Streamingdienste wie Spotify oder Deezer sowie Internetradio-Stationen. Wenn der Nutzer einen Anruf am Smartphone annimmt, kann er das Gerät durch ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher als Bluetooth-Freisprechanlage benutzen. Außerdem können per 3,5 mm-Aux-in-Anschluss beispielsweise ein MP3-Player oder sonstige externe Geräte an das Modell von 1byone angeschlossen werden.

Wie bei allen Digitalradios zeigt das LCD-Display Informationen über das Radioprogramm an. Leider handelt es sich nur um ein Text- und kein Farbdisplay, sodass nur die Anzeige von Textinformationen wie Musiktitel, aber nicht von Slide Shows wie Albenbildern oder Senderlogos möglich ist.

Bis zu sieben Stunden Akku-Leistung

Praktisch ist der Rahmentragegriff des Gerätes aus Leder, den man beispielsweise an einen Rucksack anbinden kann, für die musikalische Beschallung während einer Wanderung. Das Modell verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku und spielt laut Hersteller bei mittlerer Lautstärke bis zu sieben Stunden. Ein Netzteil und USB-Ladekabel liegen als Zubehör bei.

Das ODE00-0860 von 1byone gibt es für rund 70 Euro im Online-Handel.

Hinweis: Vor kurzem haben wir bereits ein anderes kompaktes Digitalradio von 1byone vorgestellt. Dieses gibt es sogar für preisgünstige 35 Euro im Online-Handel, es verfügt aber über keine Bluetooth-Funktion.