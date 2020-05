Fraunhofer erforscht sichere Verbindungen bei 100 GHz

Das Projekt Ariadne erforscht Ausbreitungsbedingungen über 100 GHz, denen mit neuen Oberflächen und viel KI zu Leibe gerückt werden soll.

Grafik. Fraunhofer IAF / Shutterstock Während viele euro­päi­sche Staaten gerade dabei sind, den Mobil­funk der 5. Genera­tion aufzu­bauen, arbeitet die Forschung bereits an der Opti­mie­rung von 5G und denkt über mögliche Verbes­se­rungen oder Nach­fol­ge­ent­wick­lungen wie 6G nach.

5G ist verbes­se­rungs­fähig

Denn obwohl 5G seinen Vorgän­gern weit über­legen ist, hat auch der neueste Mobil­funk­stan­dard noch Verbes­se­rungs­po­ten­zial: Beson­ders in urbanen Gebieten, in denen ein direkter Sicht­kon­takt zwischen Sender und Empfänger erschwert ist, funk­tio­niert die Funk­ver­bin­dung oftmals noch nicht zuver­lässig. In dem kürz­lich gestar­teten EU-Projekt "ARIADNE" erfor­schen nun elf euro­päi­sche Partner, wie sich durch die Nutzung von hohen Frequenz­bän­dern und künst­li­cher Intel­li­genz eine fort­schritt­liche System­ar­chi­tektur für "Beyond 5G" (auf Deutsch: über 5G hinaus und danach) entwi­ckeln lässt.

Mithilfe von Künst­li­cher Intel­li­genz (KI) soll ein System zur Netz­steue­rung entwi­ckelt werden, welches Probleme nicht nur erkennt und darauf passend reagiert, sondern diese sogar vorher­sehen und gleich abwenden kann.

Ein großer Vorteil von 5G sind die hohen Frequenzen und die damit verbun­denen hohen Über­tra­gungs­raten, die für eine nahezu latenz­freie Verbin­dung (= geringe Ping­zeiten) und einen schnellen Daten­aus­tausch sorgen sollen. Das Projekt Ariadne erforscht Ausbreitungsbedingungen über 100 GHz, denen mit neuen Oberflächen und viel KI zu Leibe gerückt werden soll.

Grafik. Fraunhofer IAF / Shutterstock

Höchste Frequenzen brau­chen Sicht

Für die hohen Frequenzen braucht man ein gerich­tetes Funk­system, das in der Regel eine Sicht­ver­bin­dung (Line-of-Sight, kurz LOS) erfor­dert, auf deutsch: Sender und Empfänger müssen sich sehen. Doch das Prinzip der LOS-Verbin­dung kann gerade in städ­ti­schen und sehr dicht bebauten Gebieten zu Verbin­dungs­stö­rungen führen.

Eines der Probleme, das zu Verbin­dungs­stö­rungen in lokalen 5G-Netz­werken führt, ist der Auslö­schungs­ef­fekt. Dieser Effekt tritt auf, wenn ein Signal über eine Sicht­ver­bin­dung über­tragen und gleich­zeitig über Refle­xionen kopiert wird. Die Kopie über­la­gert das Signal aus der Sicht­ver­bin­dung und löscht es aus. Die Folge: Das Signal kommt nicht mehr beim Empfänger an. Diese Mehr­we­ge­aus­brei­tung über eine Nicht-Sicht­ver­bin­dung (Non-Line-of-Sight, kurz NLOS) bleibt bei 5G, wie auch schon bei seinem Vorgänger 4G, ein Problem.

Aus diesem Grund ist die Entwick­lung neuer Konzepte, die diese LOS- und NLOS-Szena­rien besser beherr­schen und die Zuver­läs­sig­keit von Mobil­funk­ver­bin­dungen massiv erhöhen, eines der Haupt­ziele von ARIADNE.

Höhere Effi­zienz und Zuver­läs­sig­keit von 5G

Das EU-Projekt mit dem offi­zi­ellen Titel "Arti­fi­cial Intel­li­gence Aided D-band Network for 5G Long Term Evolu­tion" bringt Partner aus Forschung und Indus­trie aus fünf Ländern zusammen. Das Ziel ist die Entwick­lung einer ener­gie­ef­fi­zi­enten und zuver­läs­sigen Mobil­funk­kom­mu­ni­ka­tion auf Basis von Frequenzen im soge­nannten "D-Band" (zwischen 130-174,8 GHz). Da es im D-Band eine zusam­men­ge­klebte (= "aggre­gierte") Band­breite von mehr als 30 GHz gibt, würde es sich hervor­ra­gend für den schnellen Daten­ver­kehr eignen. Aller­dings ist dieses neu genutzte Band in mehrere Teil­bänder unter­teilt und somit nicht am Stück zusam­men­hän­gend. Das macht die Sache etwas knifflig, man braucht eine Anpas­sung der bislang einge­setzten Funk-System­ar­chi­tektur und der entspre­chenden Netz­steue­rung.

In ARIADNE soll durch die Kombi­na­tion von einer neuar­tigen Hoch­fre­quenz-Funk­ar­chi­tektur sowie einem neuen Netz­ver­ar­bei­tungs­kon­zept, das auf künst­li­cher Intel­li­genz basiert, ein intel­li­gentes Kommu­ni­ka­ti­ons­system "Beyond 5G", also als Weiter­ent­wick­lung von 5G, geschaffen werden. Bis zum Jahr 2022 möchte das Projekt­kon­sor­tium eine Funk­ver­bin­dung mit extrem hohen Daten­raten im Bereich von 100-GBit/s bei nahezu Null Latenz reali­sieren und demons­trieren. Die Euro­päi­sche Union fördert das Projekt im Rahmen des Programms Horizon 2020.

ARIADNE basiert auf drei großen Forschungs­be­rei­chen: Der Entwick­lung von Hard­ware-Kompo­nenten, der Erfor­schung von Meta­ober­flä­chen sowie der Anpas­sung der Netz­steue­rung auf Basis von künst­li­cher Intel­li­genz bzw. maschi­nellem Lernen.

Bauele­mente für eine verläss­liche D-Band-Verbin­dung

Bei der Entwick­lung von Hard­ware-Kompo­nenten bringt das Fraun­hofer IAF seine Kompe­tenzen aus dem Bereich der Hoch­fre­quenz­elek­tronik ein: Gemeinsam mit den Part­nern entwi­ckeln die Frei­burger Forschenden neue Funk­tech­no­lo­gien für die Kommu­ni­ka­tion im D-Band (130-174,8 GHz). "Unser Schwer­punkt liegt dabei auf der Entwick­lung von neuen Funk­mo­dulen mit höchster spek­traler Effi­zienz, die die Frequenz-Diver­sität ausnutzen und eine Steu­er­schnitt­stelle für die Opti­mie­rung im Netz bieten. Dabei soll erst­mals unsere neue 20-nm-InGaAs-HEMT-Tech­no­logie auf Sili­zium einge­setzt werden", erklärt Dr. Thomas Merkle, Forscher und Projekt­ko­or­di­nator auf Seiten des Fraun­hofer IAF.

Reflek­tie­rende Ober­flä­chen

Um Netz­stö­rungen bei NLOS-Verbin­dungen zu vermeiden, werden in ARIADNE Meta­ober­flä­chen (sog. meta­sur­faces) und ihr Beitrag zu einer Opti­mie­rung der Funk­ver­bin­dung erforscht. Meta­ober­flä­chen sind verstell­bare Reflek­toren für Funk­wellen und sollen Netz­steue­rungs­pro­blemen in urbanen Gebieten entge­gen­wirken. Wenn zwischen Basis­sta­tionen auf den Haus­dä­chern und den Nutzern in den Häuser­schluchten keine Sicht­ver­bin­dung herrscht, sollen Meta­ober­flä­chen Funk­wellen reflek­tieren und damit die Ausbrei­tung außer­halb der Sicht­ver­bin­dung gewähr­leisten. Die Steue­rung der Meta­ober­flä­chen soll über einen zentralen Netz­con­troller erfolgen.

"Das Konzept der Meta­ober­flä­chen wird für 5G bereits teil­weise umge­setzt, aller­dings bislang nur für nied­rige Frequenzen. Je höher die Frequenz der Funk­ver­bin­dung, desto feiner müssen die Mikro­struk­turen an der Ober­fläche sein und für Frequenzen im D-Band sind die Struk­turen sehr aufwendig in der Herstel­lung", erläu­tert Thomas Merkle.

Aus diesem Grund forscht das Projekt­team an einer Entwick­lung von neuar­tigen "Meta"-Ober­flä­chen, die sich sowohl für die hohen Frequenzen als auch für die indus­tri­elle Produk­tion eignen. Am Fraun­hofer IAF werden soge­nannte "Reflect Arrays" unter­sucht. Dabei handelt es sich um kleine Meta­ober­flä­chen an Antennen, die der Strahl­schwen­kung und -bünde­lung dienen.

KI-basierte Netz­steue­rung

Um die Funk­ver­bin­dung (unab­hängig von der Wetter­lage) zu stabi­li­sieren und zuver­lässig zu machen, sollen Methoden des maschi­nellen Lernens und der künst­li­chen Intel­li­genz (KI) für das Netz­ma­nage­ment einge­setzt werden. Bislang werden größ­ten­teils klas­si­sche mathe­ma­ti­sche Verfahren für die Mobil­funk­steue­rung genutzt. In ARIADNE sollen nun KI-basierte Algo­rithmen zur Lösung von Problemen der Funk­kom­mu­ni­ka­tion zum Einsatz kommen.

Am Ende sollen die einzelnen Projekt­bau­steine in einem Test­system zusam­men­ge­bracht werden, um zu zeigen, dass es funk­tio­niert. Das erste Demons­tra­tions-Objekt soll eine bei allen Wetter­be­din­gungen zuver­läs­sige Verbin­dung über 100 Meter mit einer Daten­rate von 100 GBit/s errei­chen. Das zweite Beispiel soll als Proof-of-Concept im Labor zeigen, wie eine Meta­ober­fläche die Ausbrei­tungs­be­din­gungen für eine Funk­über­tra­gung in der Umge­bung verbes­sern kann. So soll die Funk­ti­ons­weise von Meta­ober­flä­chen bei hohen Frequenzen im Labor bewiesen werden.

Die Soft­ware-Entwick­lung soll zu dem Zeit­punkt aufzeigen, dass das auf KI basierte Netz­steue­rungs­system die Zuver­läs­sig­keit über das gesamte D-Band-Netz erhöhen und die Steue­rung von Meta­ober­flä­chen gewähr­leisten kann.

Diese extrem hohen Frequenzen stellen eine ziem­liche Heraus­for­de­rung dar. Turm­hohe Sende­sta­tionen alle paar Kilo­meter helfen hier nicht mehr weiter.

Neben künst­li­cher Intel­li­genz kann auch virtu­elle Realität bei Bau und Entwick­lung neuer Produkte helfen.