1&1: Kostenloser Samsung-TV zum Z Fold 2 5G & Z Flip

Der Provider 1&1 schnürt ein neues Bündel für Samsungs Foldable-High­lights Galaxy Z Fold 2 5G und Galaxy Z Flip. Beide falt­baren Smart­phones gibt es vorüber­gehend mit dem Smart TV Samsung The Frame (32 Zoll) als kosten­lose Drein­gabe. Ferner hat der Mobil­funk­anbieter die Grund­gebühr bei zum Galaxy Z Fold 2 5G gehö­renden Tarifen gesenkt. Wer sich lieber das Galaxy Note 20 (5G) oder das Galaxy Note 20 Ultra 5G gönnen möchte, erhält eben­falls ein Geschenk, nämlich die Premium-Kopf­hörer Galaxy Buds+.

Falten und Fern­sehen bei 1&1

Galaxy Z Fold 2 5G und Galaxy Z Flip mit The Frame

1&1

Als die Vorbe­stel­lung des Galaxy Z Fold 2 5G begann, machten wir sie auf Händ­ler­ange­bote, darunter auch von 1&1, aufmerksam. Drei Wochen später hat das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen seine Offerte attrak­tiver gestaltet. Das Design-Smart-TV Samsung The Frame kostet in der 32-Zoll-Vari­ante (inklu­sive Versand) circa 450 Euro. Bei 1&1 erhalten Sie die schlaue Glotze ohne Aufpreis bei Bestel­lung eines Galaxy Z Fold 2 5G mit Vertrag. Der bewor­bene Tarif All-Net-Flat LTE L kostet in dieser Konstel­lation 89,99 Euro in den ersten zehn Monaten und anschlie­ßend 94,99 Euro. Zuvor berech­nete 1&1 noch 109,99 Euro ab dem elften Monat. Es gibt 20 GB Daten­volumen.

Das Galaxy Z Flip kommt eben­falls mit flexi­blem Bild­schirm und neuer­dings mit dem Smart TV Samsung The Frame daher. Mit einer Grund­gebühr in Höhe von 72,99 Euro inner­halb der ersten zehn Monate und 87,99 Euro danach fallen die Kosten in Kombi­nation mit dem All-Net-Flat LTE L güns­tiger aus. Abseits der erwähnten 20 GB an High-Speed-Kontin­gent enthält der Tarif kosten­lose Tele­fonate und SMS inner­halb Deutsch­lands. Klasse für Film­lieb­haber: Sky Ticket ist für 24 Monate gratis enthalten. Bei Nicht­gefallen sollten Sie daran denken, recht­zeitig zu kündigen. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesem Angebot um das LTE-Modell des Galaxy Z Flip handelt.

Galaxy Note 20 mit hoch­wer­tigen Kopf­hörern bei 1&1

Galaxy Note 20 (Ultra) mit Galaxy Buds+

1&1 Circa 100 Euro sind die völlig draht­losen Premium-Kopf­hörer Samsung Galaxy Buds+ im Preis­ver­gleich noch wert. Der Monta­baur Konzern spen­diert sie kostenlos beim Vertrags­abschluss eines Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G oder Galaxy Note 20 Ultra 5G. Die folgenden Beispiele beziehen sich auf den Tarif All-Net-Flat LTE L. In Kombi­nation mit der 4G-Vari­ante des Galaxy Note 20 werden 54,99 Euro bis zum zehnten Monat und anschlie­ßend 64,99 Euro fällig. Soll es die 5G-Ausgabe des Stift-Phablets sein, müssen 58,99 Euro (bis zum 10. Monat) respek­tive 68,99 Euro (regulär) einge­plant werden. Für das Galaxy Note 20 Ultra 5G möchte 1&1 69,99 Euro in den ersten zehn Monaten und 79,99 Euro danach haben.

Eine Gerä­tezu­zah­lung entfällt bei allen genannten Offerten in Verbin­dung mit dem All-Net-Flat LTE L. Die Aktion mit dem Samsung The Frame endet am 31.10., jene mit den Galaxy Buds+ am 30.9. Alle Smart­phone-Ange­bote von 1&1 finden Sie hier.