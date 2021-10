Halloween: Horrorfilm-Streamer Screamtime neu bei 1&1

Heute ist Hallo­ween, und pünkt­lich zu diesem Ereignis hat 1&1 für die Horror­film-Fans einen Lecker­bissen im Angebot. Im haus­eigenen Strea­ming-Angebot "1&1 HD TV" bekommen Kunden ab sofort den Thriller-, Grusel- und Horror­film­kanal Scream­time.

Mit der Inte­gra­tion des Horror-Chan­nels erwei­tert das Berliner Multi-Channel-Network Spot­film Networx, zu dem auch das Angebot "Netz­kino" gehört, seine Präsenz auf einer weiteren externen Platt­form und stärkt gleich­zeitig seine Koope­ration mit dem DSL- und Mobil­funk­anbieter 1&1.

Scream­time garan­tiert laut eigenen Angaben Zugang zu vielen Gänse­haut-Momenten: Dafür sorgen zahl­reiche Horror­filme und Thriller, die auf Abruf zur Verfü­gung stehen. Zu den bekann­testen Filmen zählen der Action-Horror "Darkest Hour", "Shining – Die Entschei­dung", "Final – Letzte Stunde Rache!" sowie der von Kriti­kern beson­ders gelobte Zombie-Horror­film "[REC]". Der Channel ist für Nutzer von 1&1 HD TV kostenlos.

Horror­film-Angebot auch bei waipu.tv und YouTube

Screamtime neu bei 1&1

Grafik: Screamtime Parallel dazu ist das Angebot seit einem Jahr auch bei waipu.tv zu sehen. Die ange­botenen Filme sind für Nutzer nach Regis­trie­rung kosten­frei und ohne Abo-Bindung empfangbar. Die waipu.tv-App steht für alle mobilen Betriebs­sys­teme (iOS, Windows und Android) bereit und kann auch als Smart-TV-App direkt auf den Fern­seher geladen werden.

Doch auch wer kein Kunde von 1&1 ist und sich nicht bei waipu.tv regis­trieren möchte, kann die Horror-Streifen entweder am PC, mobil an Smart­phones oder am großen Bild­schirm schauen. Zahl­reiche Filme sind - eben­falls kosten­frei - im YouTube-Channel von Scream­time verfügbar.

