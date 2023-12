Aus Montabaur: Weitere Details zum 1&1-Netzstart

Der vierte Netz­betreiber ist 1&1. Lange Zeit glaubten viele Beob­achter, dass daraus nie etwas werden würde. Sie haben sich getäuscht. Das Netz ist heute an den Start gegangen.

Nach dem Start von "1&1 5G zu Hause" zum Jahres­wechsel 2022/2023 hat 1&1 heute seine mobilen Dienste offi­ziell frei­geschaltet. Das vierte Mobil­funk­netz Deutsch­lands sei damit "jetzt voll funk­tions­fähig" und kann auch unter­wegs mit Smart­phones genutzt werden.

Voraus­set­zung für die Frei­schal­tung mobiler Dienste war die gestern (Donnerstag) erfolgte Bereit­stel­lung von 5G National-Roaming durch Telefónica Deutsch­land (bekannt als o2). Damit können 1&1-Mobil­funk-Kunden überall dort, wo das im Aufbau befind­liche 1&1 Netz noch über keine eigene Abde­ckung verfügt, auf das 2G-, 4G- und 5G-Netz von Telefónica zugreifen. Das funk­tio­niert, so betont es 1&1, "auto­matisch und unter­bre­chungs­frei". Ab Sommer 2024 wird dann der Mobil­funk­netz­betreiber Voda­fone plan­gemäß 5G National-Roaming bereit­stellen. Bestands­kunden müssen nun schub­weise auf das neue Netz "portiert" werden, was in vielen Fällen auto­matisch erfolgen wird. Ist ein SIM-Karten-Tausch notwendig, werden betrof­fene Kunden Post bekommen. Das kann aber eine gewisse Zeit dauern.

1&1 setzt voll auf Open RAN

Als "erster Netz­betreiber in Europa" setzt 1&1 voll­ständig auf die neuar­tige Open-RAN-Tech­nologie. Herz­stück des 1&1-Netzes ("1&1 O-RAN") bildet eine private Cloud, die "in hunderten Städten mit dezen­tralen Edge-Rechen­zen­tren" von 1&1 betrieben wird. Sämt­liche Netz­funk­tionen werden dabei per Soft­ware gesteuert, die auf herkömm­lichen x86-Servern läuft.

An allen Anten­nen­stand­orten werden "Gigabit-Antennen" einge­setzt, die via Glas­faser mit den 1&1-Edge-Rechen­zen­tren verbunden sind. Diese Netz­archi­tektur ermög­liche mini­male Latenzen, was für zukünf­tige Echt­zeit­anwen­dungen unab­dingbar ist, betont man in Monta­baur. Open-RAN-Demo-Antenne

Bild: Henning Gajek/teltarif.de

Open Ran vs. Single Ran

Anders als tradi­tio­nelle Netze (mit Single RAN), die auf proprie­tärer Technik spezia­lisierter Netz­werk­aus­rüster wie Huawei, Nokia, Ericsson etc. basieren, verfügt das 1&1 O-RAN über eine Viel­zahl stan­dar­disierter Schnitt­stellen. Über diese können Soft­ware- und Hard­ware-Kompo­nenten der inno­vativsten und sichersten Anbieter flexibel kombi­niert werden.

Das mache 1&1 unab­hängig von einzelnen Ausrüs­tern. Bereits heute werden Produkte und Dienst­leis­tungen von über 80 Unter­nehmen einge­setzt. So entstand parallel zum 1&1 O-RAN ein neues digi­tales Ökosystem, also eine Welt von Systemen aus Hard­ware, Soft­ware und Diensten.

Ralph Dommer­muth: Wich­tiger Tag

Für Ralph Dommer­muth, den CEO der 1&1 Akti­enge­sell­schaft, ist heute ein wich­tiger Tag: "Von Anfang an haben wir die Entwick­lung der neuar­tigen Open-RAN-Tech­nologie eng verfolgt. Als Rakuten dann vor drei Jahren das erste voll­ständig virtua­lisierte Mobil­funk­netz in Tokyo, Nagoya und Osaka launchte, waren wir uns sicher: Das ist die Zukunft! Seitdem wurden interne Spezia­listen-Teams aufge­baut, ein starkes Part­ner­netz­werk etabliert und anstren­gende National-Roaming-Verhand­lungen zum Abschluss gebracht. Vor einem Jahr konnten wir mit der Inbe­trieb­nahme unseres ersten Services '5G zu Hause' die Funk­tio­nalität von Open RAN auch in Deutsch­land unter Beweis stellen. Mit der Frei­schal­tung mobiler Dienste gehen wir nun den nächsten Schritt. Das 1&1 O-RAN ist jetzt voll funk­tions­fähig – ein wich­tiger Meilen­stein unserer Unter­neh­mens­geschichte. Mein Dank gilt allen Mitar­bei­tenden und unseren Geschäfts­part­nern. Sie haben Großes geleistet! Mein Team und ich freuen uns darauf, den einge­schla­genen Weg entschlossen weiter­zugehen und mit dem 1&1 O-RAN einen Unter­schied im deut­schen Mobil­funk­markt zu machen." 1&1-Chef Ralph Dommermuth

Foto/Logo: United Internet AG, Montage: teltarif.de

Wissing: Leis­tungs­fähige Netze sind digi­tale Zukunft

Digi­tal­minister Dr. Volker Wissing schaute in Monta­baur persön­lich vorbei: "Leis­tungs­fähige Netze bilden die Basis für unsere digi­tale Zukunft. Die Giga­bit­stra­tegie ist unser Kompass auf dem Weg zu mehr Wett­bewerb, Tempo und Qualität. Mit 1&1 haben wir einen vierten Netz­betreiber, der durch den Einsatz modernster Tech­nologie dazu beitragen wird, Deutsch­land bei 5G an die Spitze zu bringen. Das ist ein ambi­tio­niertes Ziel, das wir nur durch Mut zur Inno­vation errei­chen. Ich freue mich auf die neuen Chancen, die die Open-RAN-Tech­nologie ihren Nutzern bietet, sowie auf einen leben­digeren Wett­bewerb im Mobil­funk­markt."

Minis­terin Schmitt: Größ­ten­teils privat finan­ziert

Die rhein­land-pfäl­zische Minis­terin für Wirt­schaft, Verkehr, Land­wirt­schaft und Weinbau, Daniela Schmitt, stellte fest: "Der Aufbau des 1&1-Mobil­funk­netzes ist eines der größten voll­ständig privat finan­zierten Infra­struk­tur­pro­jekte in Deutsch­land. Eine solche Inves­tition zu wagen, erfor­dert Mut, Risi­kobe­reit­schaft und unter­neh­meri­schen Weit­blick. Mit dem ersten Open RAN hat 1&1 einen digi­talen Leucht­turm in Europa geschaffen. Dieser Schritt ist nicht nur ein wich­tiger Meilen­stein in der Unter­neh­mens­geschichte der United Internet Gruppe, sondern auch ein Beleg für die Attrak­tivität und Inno­vati­ons­kraft des Wirt­schafts­stand­ortes Rhein­land-Pfalz. Ich bin stolz darauf, dass wir Heimat von so viel Pionier­geist sind."

Rakuten: 1&1 schreibt Geschichte

Mickey Miki­tani, Chairman and CEO, Rakuten Group schaute aus Japan vorbei: "1&1 schreibt Geschichte im euro­päi­schen Mobil­funk – wir sind sehr froh, Partner dieser Inno­vation zu sein. Als erster Betreiber in Europa, der erfolg­reich ein kommer­zielles offenes Funk­zugangs­netz betreibt, hat 1&1 eine Vorrei­ter­rolle für die Zukunft der Tele­kom­muni­kation einge­nommen, in der Netz­werke auto­mati­siert, cloud-nativ und auf offenen Schnitt­stellen aufge­baut sind. Rakuten sorgt für die naht­lose Inte­gra­tion aller Kompo­nenten im 1&1 O-RAN durch den Einsatz intel­ligenter Soft­ware. Wir freuen uns darauf, unseren Partner weiterhin auf seinem Weg zu unter­stützen, die Vorteile von Open RAN und einem cloud-nativen Mobil­funk­netz zu reali­sieren."

Wer ist 1&1 ?

1&1-Zentrale in Montabaur

Bild: Henning Gajek/teltarif.de "1&1" kennen die meisten, etwa aus der TV-Werbung. Doch nicht alle wissen, dass die "1&1 AG" ein börsen­notierter Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter mit Sitz in Monta­baur (Wester­wald, Rhein­land-Pfalz) ist. Eher bekannt ist, dass das Unter­nehmen zum Konzern­ver­bund der United Internet AG gehört.

1&1 betont, in seinem 5G-Mobil­funk­netz ein "umfas­sendes Tarif­port­folio" zu bieten und hat auch "leis­tungs­fähige" DSL- und Glas­faser­anschlüsse auf Basis des Trans­port­netzes von 1&1 Versatel im Angebot. Logi­scher­weise sind damit "attrak­tive" Bundle-Produkte aus Mobil­funk und Breit­band­anschlüssen sowie Mehr­wert-Anwen­dungen wie Heim­ver­net­zung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart-Home-Lösungen und IPTV möglich. Während die Marke "1&1" quali­täts­bewusste ("Value" und Premium) Segmente" anspre­chen soll, richtet sich das Unter­nehmen mit seinen Discount-Marken an preis­bewusste Ziel­gruppen.

