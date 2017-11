1&1 All-Net-Flat: Neuer Name, neue Preise und mehr Leistungen

Der in Montabaur ansässige Internet- und Mobilfunk-Provider 1&1 hat seine Mobilfunktarife angepasst. Mehr Leistung zum gleichen Preis im D-Netz oder gleiche Leistung für weniger Geld im E-Netz, gepaart mit einer neuen Bezeichnung.

Mit preiswerten Angeboten und im Gedächtnis bleibenden Marketing-Kampagnen hat sich 1&1 als feste Größe im Mobilfunkmarkt etablieren können. Nachdem die Hotlines des in Montabaur ansässigen Unternehmens im CHIP Hotline-Test 2017 zwei erste Plätze ergattern konnten, folgt nun die Neugestaltung des Mobilfunkangebots.

Genauer gesagt bezeichnet 1&1 seine All-Net-Flats nun konkreter, basierend auf dem enthaltenen Datenvolumen. An den Leistungen selbst ändert sich abgesehen vom enthaltenen Daten­volumen nichts. In den drei größeren Tarifen All-Net-Flat M, L und XL wurde das enthaltene Inklusiv-Volumen deutlich angehoben. Außerdem ist der größte D-Netz-Tarif nun 5 Euro teurer als bisher.

Hinweis: Bei den nachfolgend aufgeführten Preisen handelt es sich um die Angebote ohne Smartphone und 24 Monate Laufzeit. Mit Smartphone steigen die monatlichen Kosten jeweils um 10 Euro, als Verträge ohne Mindest­laufzeit und ohne Smartphone steigt die jeweilige Grundgebühr um 5 Euro.

All-Net-Flats im D-Netz von Vodafone

Die neue Tarifstruktur im D-Netz - ohne Telefon - sieht dabei wie folgt aus:

1&1 sortiert seine All-Net-Flats neu: Neue Preise, mehr Daten Nachteil der D-Netz-Tarife ist jedoch, dass der Zugriff auf das LTE-Datennetz des Kooperations­partners Vodafone zwar dazu gehört, aber mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Diese liegt maximal bei 42,2 MBit/s im Download und 3 MBit/s im Upload. Neu gegenüber den alten Tarifen ist, dass die Download­geschwindigkeit nach Verbrauch des monatlichen Daten­volumens auf 64 KBit/s gesenkt wird - vorher waren es 32 KBit/s.

Einen Rabatt auf die monatliche Grundgebühr als Aktionsangebot gibt es bei den D-Netz-Tarifen von 1&1 nicht.

All-Net-Flats im E-Netz von Telefónica

In den E-Netzen gibt es auch eine Anpassung des Tarif­portfolios. Neben derselben namentlichen Neu­orientierung und Anpassung des monatlichen Daten­volumens gibt es noch an zwei weiteren Stellen Verbesserungen. So steht ab Mitte Dezember im E-Netz LTE Max mit bis zu 225 MBit/s im Download zur Verfügung und die Preise ändern sich.

Anzumerken ist bei den E-Netz-Tarifen im Telefónica-Netz, dass die Grund­gebühr für drei Monate - der vierte bis sechste Monat im ersten Vertrags­jahr - in allen E-Netz-Tarifen geschenkt wird. Damit ergibt sich prinzipiell eine Ersparnis von mindestens 29,97 Euro im ersten Jahr, zuzüglich der Ersparnis von 90 Euro für die reduzierte Grundgebühr im ersten Vertragsjahr. Das Angebot gilt dabei sowohl für Neukunden als auch Bestands­kunden, die über eine Vertrags­verlängerung in die neuen Tarife wechseln wollen. Ab dem 13. Monat gelten die regulären Preise des jeweiligen Tarifs, was zusätzlich eine Ersparnis.

Young-Tarife auch mit Mehr

Für Schüler, Studenten und andere junge Menschen, die zwischen 18 und 28 Jahre alt sind, hat 1&1 die Young-Tarife im Angebot. Auch bei diesen Mobilfunk­tarifen gibt es nun mehr Daten­volumen: 5 statt 4 GB, unabhängig ob D- (Young Plus) oder E-Netz (LTE Young Plus). Was sich jedoch weiterhin unterscheidet sind die Preise, je nach gewähltem Netz. Die Grund­gebühr ist bei beiden Netzen mit 24,99 Euro/Monat identisch, ebenso die 5 GB Daten­volumen und die Telefon-Flatrate. Allerdings ist der LTE-Zugriff im D-Netz auf 42,2 MBit/s gedrosselt, während im E-Netz bis zu 225 MBit/s zur Verfügung stehen. Nach Erreichen des monatlichen Daten­volumens sind maximal 64 KBit/s im Download möglich.

Wer einen Vertrag im E-Netz abschließt, bekommt zudem drei Monate Grund­gebühr geschenkt - vierter bis sechster Monat - und die restlichen neun Monate im ersten Vertragsjahr 10 Euro Rabatt auf reguläre Grund­gebühr. Damit ergibt sich im ersten Jahr eine Ersparnis von 90 Euro für Neu- und Bestand­skunden, die in den neuen LTE-Young-Plus-Tarif wechseln. Im D-Netz gibt es keine Rabatte. Wer sich für die Option mit Smartphone entscheidet, bezahlt 10 Euro zusätzlich pro Monat.

Als zusätzlichen Anreiz für die Young-Tarife bietet 1&1 wahlweise eine SMS-Flatrate an, den Bluetooth-Lautsprecher UE Boom 2 oder 2 GB zusätzliches Daten­volumen an. Es ist immer nur eine Option möglich und das kostenlos für Neukunden.

