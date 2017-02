1&1 verkauft ab sofort LG G5 SE mit Vertrag

LG G5 SE bei 1&1 Das LG G5 SE ist ab sofort auch bei 1&1 erhältlich. Das teilte der Mobilfunk-Provider mit. Je nachdem, für welchen Tarif sich der Kunde entscheidet, fällt für das Smartphone keine einmalige Zuzahlung an. Neben der noch immer nicht selbstverständlichen Dual-Kamera bietet das Handy mit Metallgehäuse auch ein Feature, das man bei aktuellen Mobiltelefonen immer seltener antrifft: Der Akku bietet eine Kapazität von 2800 mAh und lässt sich austauschen.

LG G5 SE Datenblatt

Das LG G5 SE zeichnet sich ansonsten unter anderem durch das 5,3 Zoll große LCD-Display mit Quad-HD-Auflösung (1440 mal 2560 Pixel) aus. Das Smartophone verfügt über drei Kameras. Neben der primär verbauten 16-Megapixel-Hauptkamera und der 8-Megapixel-Frontkamera steht noch eine weitere 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite zur Verfügung. Diese soll Weitwinkelaufnahmen von 135 Grad und durch einen bis zu achtfachen Zoom ermöglichen.

LG G5 SE mit 1&1-Vertrag

In Verbindung mit der 1&1 Allnet-Flat Plus, die zu Preisen ab 34,99 Euro im Monat erhältlich ist und 4 GB monatliches Highspeed-Datenvolumen bietet, gibt es das LG G5 SE für 0 Euro Zuzahlung. Die Allnet-Flat Pro bietet monatlich 5 GB ungedrosseltes Datenvolumen und ist ab einem Monatspreis von 44,99 Euro zu bekommen. Auch in Verbindung mit diesem Tarif fällt keine Zuzahlung für das Android-Smartphone von LG an.

Kunden, die sich für die Allnet-Flat Basic mit 3 GB Datenvolumen ohne Datendrossel bzw. für die Allnet-Flat Young entscheiden, die beide ab 24,99 Euro im Monat zu bekommen sind, müssen für das LG G5 SE einmalig 69,99 Euro zuzahlen. Die Allnet-Flat Special schlägt mit monatlichen Grundgebühren ab 19,99 Euro zu Buche und bietet 2 GB Highspeed-Datenvolumen. Interessenten, die diesen Vertrag wählen, leisten für das Smartphone eine einmalige Zuzahlung von 169,99 Euro.

Höhere Grundgebühren spätestens nach dem ersten Jahr

In allen Tarifen gelten die angegebenen Grundpreise nur für das Telefónica-Netz und die ersten zwölf Monate nach Vertragsabschluss. Danach steigt die Grundgebühr um monatlich 10 Euro. Im Vodafone-Netz werden die höheren Preise sofort ab Vertragsbeginn berechnet. Die Mindestvertragslaufzeit der Verträge beträgt jeweils 24 Monate. Das LG G5 SE gibt es bei 1&1 in der Farbe Grau.

Im Vodafone-Netz müssen 1&1-Kunden nach wie vor auf den Zugang zum LTE-Netz verzichten. In einer weiteren Meldung haben wir untersucht, welche Einschränkungen der Verzicht auf 4G in der Praxis mit sich bringt.