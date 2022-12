1&1 TV: HD-Option über Weihnachten gratis

1&1 schaltet über Weihnachten die HD-Option für alle Kunden frei

Bei vielen DSL- und Glas­faser­anschlüssen von 1&1 ist auch TV-Strea­ming inbe­griffen. In manchen Fällen sogar ohne Aufpreis, wie zum Beispiel beim vor längerer Zeit ange­botenen Paket "Best of DSL". Über Weih­nachten gibt es vom Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern aus Monta­baur ein Upgrade: Wer in SD-Qualität schaut, bekommt bis einschließ­lich 9. Januar ohne Aufpreis Zugriff auf die Privat­sender in HD.

Bessere Bild­qua­lität

Zumin­dest auf größeren Panels fällt die HD-Auflö­sung bei 1&1 TV deut­lich ins Auge. Frei­geschaltet werden unter anderem alle HD-Vari­anten der RTL- und ProSiebenSat.1-Kanäle. Glei­ches gilt auch für Sender wie MTV, Comedy Central oder Tele5. Zuschauer müssen die Option nicht kündigen, sie läuft auto­matisch zum 9. Januar aus. Ganz unei­gen­nützig dürfte die Aktion aller­dings nicht sein, vermut­lich möchte man mit dem Schnup­per­angebot neue Abon­nenten für die HD-Option gewinnen.

In unserem Test auf einem Hisense 32 Zoll-Fern­seher waren die Vorteile der HD-Auflö­sung aller­dings eher marginal. Bei einigen Sendern fiel die bessere Bild­qua­lität sogar kaum auf und unter­schied sich fühlbar nicht vom SD-Signal. Insbe­son­dere mit Blick auf ältere Serien oder Filmen, bei denen auch das Ausgangs­mate­rial nicht in HD zur Verfü­gung stand, halten sich die Vorteile sehr in Grenzen.

Extra­kosten für HD lohnen sich selten

Auch im SD-Angebot von 1&1 TV stehen zumin­dest die öffent­lich-recht­lichen Sender in HD-Auflö­sung zur Verfü­gung. Das Upgrade lohnt sich daher sowieso nur für Zuschauer, die haupt­säch­lich auf Privat­sender zugreifen. Da es sich aber bei HD-TV ohnehin über einen längst etablierten Stan­dard handelt, würden wir von einer kosten­pflich­tigen Buchung abraten.

Die zusätz­liche Vermark­tung von HD-Optionen ist zwar bei Anbie­tern wie HD Plus via Satellit oder auch diversen OTT- und IPTV-Anbie­tern beliebt, bietet aber aus Kunden­sicht kaum Vorteile. Anders sieht dies bei den Pay-TV-Optionen über 1&1 TV aus. Hier gibt es zusätz­liche Sender mit exklu­siven Serien und Filmen, welche zumin­dest ohne Werbe­unter­bre­chung verfügbar sind. Zu nennen wären hier unter anderem Kanäle wie Warner TV Comedy, Serie und Film.

