Xiaomi: Neue Modelle Mi 5S und Mi 5S Plus vorgestellt

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat seine neuen Smartphone-Modelle 5S und 5S Plus vorgestellt. Preislich bewegen sich diese auf dem chinesischen Markt umgerechnet im Bereich von etwa 270 bis 350 Euro.

Der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat das Mi 5S und Mi 5S Plus (Foto) vorgestellt Xiaomi hat mit dem Mi 5S und Mi 5S Plus seine neuen Smartphones vorgestellt. Wie der chinesische Hersteller auf Twitter mitteilte, verfügt das Mi 5S über einen Kamera-Sensor mit einer Pixelgröße von 1,55 µm. Beim Thema SoC wird auf einen Snapdragon 821 von Qualcomm gesetzt. Das Smartphone kommt in einem Metallgehäuse daher und mit einem "under-glass fingerprint sensor" ausgestattet. Der Speicher beträgt je nach Ausstattungsvariante entweder 64 oder 128 GB. Preislich bewegen sich die Geräte auf dem Heimatmarkt zwischen umgerechnet etwa 270 Euro (64 GB Speicher) und etwa 310 Euro (128 GB Speicher). Die Displays sollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Full HD auflösen. Die Bildschirmgröße wird mit 5,15 Zoll angegeben. Der Arbeitsspeicher soll je nach Gerät zwischen 3 und 4 GB liegen.

Beim Plus-Modell hat sich das Unternehmen für eine Doppelkameralösung mit zweimal 13 Megapixel bei der Hauptkamera entschieden. Eine Kamera verfügt über einen Standard-RGB-Sensor und die andere über einen Monochrom-Sensor. Als Prozessor kommt ebenfalls ein Snapdragon 821 von Qualcomm zum Einsatz. Die verfügbaren Speichergrößen entsprechen denen des Mi 5S. Allerdings verfügt die Plus-Variante über bis zu 6 GB RAM (bei 128 GB Speicher, 4 GB RAM bei 64 GB Speicher). Preislich bewegen sich die Modelle auf dem Heimatmarkt zwischen umgerechnet 310 Euro und 350 Euro. Die Displays sollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Full HD auflösen. Die Bildschirmgröße soll 5,7 Zoll betragen.

LTE vermutlich in Deutschland nur eingeschränkt möglich

Das Smartphone wird zwar über LTE verfügen, die tatsächliche Verfügbarkeit kann aber eingeschränkt sein, weil das Gerät die in Deutschland im ländlichen Raum häufig verwendete 800-MHz-Frequenz möglicherweise nicht unterstützt. Generell wird das Modell vermutlich nicht direkt über den Hersteller, sondern nur über Importshops bezogen werden können.

Über eine Ankündigung des Unternehmens, "in nächster Zukunft" mit Smartphone-Angeboten in den USA auf den Markt zu kommen, haben wir an anderer Stelle bereits berichtet.

Allgemeine Vorsicht bei Xiaomi-Smartphones geboten

Xiaomi sieht sich aktuell erheblichen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Wie beispielsweise die PC-Welt berichtete, sollen die Smartphones des Herstellers mit einer Backdoor ausgeliefert werden, die den Unternehmen die Installation jeder beliebigen App ermögliche. Diese solle sich nicht abschalten lassen.