Xiaomi Mi Note 2: Pefekter Note-7-Ersatz?

Xiaomi Mi Note 2 Vor einigen Stunden hat Xiaomi auf einer Pressekonferenz zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Darunter ein Konzept-Smartphone mit einem Bildschirm-Rand-Verhältnis von 91,3 Prozent, das auf den Namen Mi Mix hört, eine VR-Brille und der besagte Note-7-Konkurrent, der mit Highend-Spezifikationen daherkommt, allerdings keinen Stylus unterstützt.

Konzept-Smartphone Mi Mix

Beim Mi Mix handelt es sich lediglich um ein Konzept-Smartphone, welches wohl nicht in großen Stückzahlen auf den Markt kommen wird. Interessant ist es aber allemal, da sich die sogenannte Scree-to-Body-Ratio mit 91,3 Prozent an der Spitze aller uns bekannten Smartphones befindet. Kein Handy bietet mehr Bildschirm im Vergleich zu den Rändern auf der Vorderseite als das Mi Mix.



Auch die sonstigen Spezifikationen lesen sich sicherlich alles andere als schlecht:

Display mit einer Diagonalen von 6,4 Zoll und praktisch keinen Rändern

Gehäuse aus Keramik

Snapdragon 821

4 GB Arbeitsspeicher

Batterie mit 4400 mAh

128 GB Hauptspeicher



Zusätzlich hat Xiaomi noch ein VR-Gestell für die hauseigenen Smartphones vorgestellt, welche eine besonders niedrige Latenz aufweisen soll.



Mi Note 2: Der Note-7-Killer?

Am interessantesten bezüglich der Neuvorstellungen dürfte für viele sicherlich das Xiaomi Mi Note 2 sein. Die Zielgruppe wird bereits durch die Bezeichnung klar. Es handelt sich dabei um ein Phablet mit einer Displaydiagonalen von 5,7 Zoll. Doch kann das Note mit einer Zwei hinter dem Namen tatsächlich mit einem Note 7 mithalten? Zumindest die Batterie sollte auf jeden Fall besser funktionieren.



Aber auch sonst macht das Phablet eine gute Figur: Gebogene Displayränder auf beiden Seiten, OLED-Bildschirmtechnologie, top-aktueller Chipsatz, großer Akku, LTE, welches auch in Deutschland funktioniert. Was will man also mehr? Einige Schwächen gegenüber dem Note 7 hat das Mi Note 2 dann aber leider doch vorzuweisen.

Display mit einer Diagonalen von 5,7 Zoll und OLED-Technologie

Gehäuse Glas und Aluminium

Snapdragon 821

4-6 GB Arbeitsspeicher

Batterie mit 4070 mAh

128 GB Hauptspeicher

Unterstützung zahlreicher Frequenzbereiche, darunter 800/900/1800/2100/2600 MHz

Hauptkamera mit 22,56 MP, Selfie-Kamera mit 8 MP



Die für Deutschland wichtigen LTE-Bänder werden also ebenfalls vom Phablet unterstützt. Nachteile gibt es aber, wie bereits angesprochen, doch ein paar: So bietet das Smartphone keine Stylus-Unterstützung, lediglich passive Eingabestifte können verwendet werden. Außerdem ist das Gerät nicht mit einer IP-Schutzklasse ausgezeichnet, also nicht wasserdicht. Der dritte Punkt betrifft die Android-Version, die vom Hersteller stark überarbeitet und angepasst wird und auf den Namen Miui hört. Die Preisgestaltung sieht folgendermaßen aus:

4 GB RAM + 64 GB Hauptspeicher: RMB 2799 (~413 US-Dollar)

6 GB RAM + 128 GB Hauptspeicher : RMB 3299 (~487 US-Dollar)

6 GB RAM + 128 GB Hauptspeicher "Global": RMB 3499 (~516 US-Dollar)

Preislich könnten die Geräte also durchaus sehr interessant werden, wenn sie ihren Weg nach Europa finden. Hier müssen wir aber wie immer zuerst die Kosten abwarten, die tatsächlich anfallen werden. Wieso die "globale" Version des Mi Note 2 teurer ist und was genau sie von der anderen Version unterscheidet, können wir aktuell nicht sagen. Eventuell wird allerdings nur diese international erhältlich sein.