Windows 10: Neues Feature soll für kleinere Updates sorgen

Nutzer können sich auf kleinere Feature-Updates einstellen Wer künftig Feature-Updates auf seinem Windows-10-PC installiert, soll weniger Dateien herunterladen müssen. Der Grund dafür: die kommende Unified Update Platform (UUP). Wir klären, wie das Prinzip dahinter funktioniert und ab wann Nutzer davon profitieren.

Microsoft hat im Rahmen eines Blogposts ein neues Update-System namens Unified Update Platform (UUP) für Windows 10 ankündigt. Das Feature soll mit dem kommenden Creators Update für alle Nutzer bereitstehen, welches Anfang 2017 erscheinen wird. Durch die Neuerung soll sich die Größe der Feature-Updates reduzieren, da nur noch Änderungen heruntergeladen werden und nicht mehr das vollständige Paket, welches auch bereits bestehende Dateien beinhaltet. In der Folge werde die Downloadgröße im Schnitt um 35 Prozent schrumpfen, wie der IT-Konzern erklärt.

Nur Insider-Anwender sind bereits zum Creators Update Profiteure

Da die Unified Update Plattform erst im Zuge des Creators Updates in die Systeme aller Windows-10-Nutzer Einzug erhalten soll und sich nur auf Feature-Updates bezieht, profitieren die Anwender erst bei der darauffolgenden Feature-Aktualisierung von geringeren Downloadgrößen. Wer sich bereits im Vorfeld einen eigenen Eindruck von dem neuen Update-System machen möchte, kann sich für das Insider-Programm von Windows 10 einschreiben und bereits mit einer kommenden Insider-Aktualisierungen (Desktop) von der Neuerung profitieren. Wie sich Interessenten bei dem Insider-Programm anmelden können, haben wir in einer separaten Meldung beleuchtet. Das aktuelle Lieblingsthema von Microsoft scheint ohnehin das Update-System von Windows zu sein. Der IT-Konzern hatte entsprechend erst kürzlich eine Verbesserung für die Update-Funktion von Windows 10 in Aussicht gestellt: Anwender mit der Pro-Version des Betriebssystems können den Zeitraum, indem die Update-Installation erfolgen soll, künftig innerhalb eines 18- statt 12-Stunden-Fensters wählen.