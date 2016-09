HDMI-TV-Stick mit Windows 10 und Android unter 90 Euro

Aktuell bietet ein Händler auf eBay einen TV-Stick mit vorinstalliertem Windows 10 und Android 4.4 für 89 Euro an.

Nutzer können HDMI-Stick mit Windows 10 und Android 4.4 erwerben Der Markt an TV-Sticks wird von Googles Chromecast bzw. den Fire-TV-Sticks von Amazon beherrscht, doch abseits der beiden Player gibt es auch TV-Sticks mit vorinstalliertem Windows 10. Aktuell können Nutzer einen HDMI-Stick mit Windows 10 und Android 4.4 für knapp 90 Euro bei eBay erwerben.

Der eBay-Händler trade4less24 bietet den EAXUS PC-Stick für 89 Euro inklusive Versand an. Der Stick wird über den HDMI-Stecker mit einem TV-Gerät verbunden und transformiert den Fernseher in eine Art Smart-TV. Beim EAXUS-Stick hat der Hersteller den Quad-Core-Prozessor Intel Atom Z3735F mit einer Taktung von bis zu 1,83 GHz je Kern und 2 GB RAM verbaut. Weiterhin ist ein interner Speicher mit 32 GB vorhanden, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Auf dem Festspeicher ist Windows 10 Home und Android 4.4 vorinstalliert. Laut der Artikelbeschreibung soll der Nutzer während des Bootvorgangs zwischen den beiden Betriebssystemen flexibel wählen können.

Schnittstellen und Anschlüsse: USB, micro-USB und WLAN

Für die Verwendung eines USB-Sticks oder einer Tastatur ist ein vollwertiger USB-2.0-Port vorhanden. Zudem sind zwei micro-USB-Anschlüsse an Bord, wobei einer für den Anschluss des Netzteils verwendet wird. Der zweite Port kann mit dem mitgelieferten USB-OTG-Kabel auch für die Verbindung mit anderen USB-Geräten verwendet werden. Für den drahtlosen Zugang zum Internet ist WLAN (802.11 b/g/n) an Bord. Bluetooth 4.0 rundet das Leistungspaket ab.

Preis und Händlerbewertungen

Interessenten können das Produkt über diesen Link beim eBay-Händler trade4less24 zum Preis von 89 Euro erwerben. Versandkosten fallen bei der Bestellung keine an. Doch wie schneidet der Händler bei den Nutzerbewertungen ab? trade4less24 verfügt über 370 000 Bewertungen, wobei 99,6 Prozent davon positiv ausfallen.

Fazit: Keine großen Sprünge möglich, aber ausreichend für Full-HD-Wiedergabe

teltarif.de hatte Gelegenheit ein Gerät mit ähnlichen Spezifikationen zu testen. Entsprechend lässt sich festhalten, dass Nutzer mit dem Stick problemlos Full-HD-Videos ansehen können. Die Installation und anschließend Verwendung aufwendiger Apps dürfte allerdings weniger befriedigend für den Nutzer ausfallen, da die Hardware darauf nicht ausgelegt ist.

In einem weiteren Artikel hatten wir über die Vorstellung der TV-Box Trekstor MiniPC W3 mit vorinstalliertem Windows 10 berichtet.