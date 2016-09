Zahlreiche Desktop-Programme jetzt im Windows-10-Store verfügbar

Nutzer können sich zwischen 14 Apps entscheiden Microsoft versucht bei Windows 10 seinen App-Store weiter voranzutreiben. Dazu gibt der IT-Konzern unter anderem mit Project Centennial Entwicklern ein Tool an die Hand, welches die Transformierung herkömmlicher x86-Programme zu vollständigen Store-Apps in wenigen Schritten ermöglicht. Nachdem bislang vor allem Microsoft selbst für die Bereitstellung von neuen Apps über Project Centennial gesorgt hatte, sind nun auch einige Apps von Drittanbietern erschienen.

In einer eigenen Store-Rubrik können sich Nutzer über die neuen Apps informieren. Unter anderem stehen die Entwicklungsschnittstelle Arduino IDE, das Videoschnitttool MAGIX Movie Edit Pro Plus und die Notiz-App Evernote zum Download bereit. Daneben gibt es weitere, weniger namhafte Applikationen als Store-Apps. Insgesamt sind 14 per Project Centennial transformierte Apps in der Store-Rubrik gelistet.

Keine großen Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen x86-Anwendungen

Doch welche Vorteile bringen Store-Apps im Vergleich zur Installation der herkömmlichen Desktop-Anwendung? Einen Vorteil stellt die einfache Installation mit einem Klick auf den Download-Button dar, bei Standardanwendungen müssen sich Nutzer sonst durch einen nervigen Setup-Dialog durchklicken. Und die Store-Apps bringen eine weitere Verbesserung für Nutzer: Gekaufte Apps sind direkt an das eigene Microsoft-Konto gekoppelt. Bei einer Neuinstallation muss daher kein Lizenzschlüssel oder ähnliches eingegeben werden, der erneute Download wird dem Anwender direkt angeboten.

Ergeben sich dadurch auch Änderungen am Design der Anwendungen? Grundsätzlich gibt es beim Erscheinungsbild kaum Unterschiede. Das ursprüngliche Programm läuft schließlich nur in einer Art App-Container und sieht deshalb nahezu identisch aus. Schade ist, dass die aufgeführten Anwendungen sich nur mit einem Desktop-PC nutzen lassen und nicht etwa auch für Smartphones mit Windows 10 Mobile zum Download bereitstehen.

Ganz große App-Flut ist nicht zu erwarten

Nachdem Bekanntwerden von Project Centennial hatten wir spekuliert, ob es dadurch eine App-Flut bei Windows 10 gegeben könnte. Dieses Szenario hat sich allerdings bislang nicht bewahrheitet. Zwar zeigen die nun veröffentlichten Drittanbieter-Apps ein gewisses Interesse der Entwickler, doch die Mehrheit der x86-Programme steht noch nicht zum Download im App-Store von Windows 10 bereit.

