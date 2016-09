Outdoor-Tablet mit Windows 10 für 3500 Euro

Das ALGIZ-10X-Tablet von Handheld verfügt über eine SSD, LTE-Konnektivität und ein Full-HD-Display. Als Betriebssystem ist Windows 10 in der Enterprise-Edition an Bord.

Windows 10 in der Enterprise-Edition ist vorinstalliert Der Hersteller Handheld ist für seine robusten Endgeräte bekannt. Mit dem ALGIZ 10X reiht sich ein weiteres Tablet für den Outdoor-Einsatz in das Portfolio des Anbieters ein. Als Betriebssystem kommt Windows 10 in der Enterprise-Edition zum Einsatz. Der Preis fällt mit über 3500 Euro allerdings sehr hoch aus.

Beim ALGIZ 10X hat Handheld den Quad-Core-Prozessor Intel Celeron N2930 mit einer Taktung von bis zu 2,16 GHz und 4 GB DDR3-RAM verbaut. Das 10,1 Zoll große Touch-Display löst mit 1920 mal 1200 Pixel auf. Windows 10 (64 Bit) in der Enterprise-Edition findet auf einer 128 GB großen SSD Platz.

Anschlüsse, Kamera und Robustheit

Um Nutzern möglichst viele Anwendungsszenarien zu ermöglichen, hat Handheld zahlreiche Anschlüsse bei dem Tablet verbaut. Unter anderem sind ein USB-2.0-, ein USB-3.0-Port, ein VGA- und ein LAN-Anschluss vorhanden. Zur Erweiterung des Speichers ist zudem ein Slot für microSD-Karten an Bord.

Tablet soll auch schwere Stürze unbeschadet überstehen Und auch eine serielle Schnittstelle zur Verbindung mit anderen technischen Geräten ist an Bord. Abgerundet wird das Paket durch eine Kamera mit 5 Megapixel samt LED-Blitz, GPS und LTE. Für den Zugang zum Internet im Eigenheim ist WLAN-ac an Bord. Ein Kernelement des Geräts ist seine Robustheit, mit dem Handheld das ALGIZ 10X-Tablet offensiv bewirbt. Konkret ist das Produkt durch die Schutzklasse IP65 etwa gegen Wasser und Staub geschützt, zudem verspricht die Militärnorm MIL-STD-810G einen zusätzlichen Schutz gegen äußere Einflüsse. Damit Nutzer auch unter widrigen Bedingungen die Kontrolle über das Gerät behalten, lassen sich einige Funktionen des ALGIZ-10X-Tablet auch über haptische Tasten ansteuern. Alternativ kann die Eingabe auch über einen Stylus vorgenommen werden.

Verfügbarkeit und Preis

Interessenten können das Tablet ab sofort zum Preis von 3568,81 Euro (inkl. Steuern) über den deutschen Vertrieb erwerben.