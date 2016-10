Nutzer können sich auf zahlreiche Ankündigungen einstellen Microsoft lädt am 26. Oktober zu einem Event in New York ein. Unter dem Motto "Imagine what you'll do" (Stell dir vor was du tun wirst) wird der IT-Konzern Neuigkeiten zu Windows 10 verraten, ein besonderes Augenmerk dürfte auf neuen Windows-10-Geräten des Herstellers liegen. In Deutschland werden Interessenten das Event ab 16 Uhr per Live-Stream mitverfolgen können.

Abseits dieser Anmerkungen gibt Microsoft auf einer speziell geschalteten Webseite keine weiteren Details zu den Inhalten des Events preis. Allerdings lässt sich absehen, dass auf dem Event die nächste Generation der Surface-Geräte gezeigt wird. Ob neben einem 2-in-1-Gerät (Surface Pro 5) und einem Laptop (Surface Book 2) eine weitere Gerätekategorie mit der Bezeichnung vorgestellt wird, bleibt abzuwarten. Mit der Einführung neuer Gerätekategorien hat Microsoft Erfahrung, wie die Monate seit Erscheinen von Windows 10 zeigen. So ist etwa mit dem Surface Hub ein übergroßer Touch-Monitor mit 55 bzw. 84 Zoll neu eingeführt worden. Mit der Holo Lens hat der Hersteller zudem eine Datenbrille in petto.

Surface-Gerät: Mehr Power und Kaby-Lake-Prozessor

Die leistungsstärksten Modelle der Surface-Reihe waren spätestens seit der letzten Generation in puncto Hardwarepower ganz vorne dabei - zumindest im Bezug auf das 2-in-1-Segment. An dieser Gesetzmäßigkeit dürfte sich auch beim Surface Pro 5 bzw. dem Nachfolger des Surface Books nichts ändern. Es ist davon auszugehen, dass Microsoft bei den neuen Geräten den Kaby-Lake-Prozessor von Intel verbauen wird, der im Rahmen der IFA 2016 offiziell enthüllt wurde. Zahlreiche Mitbewerbergeräte von Asus, Medion und Acer setzen bei ihren kommenden Modellen ebenfalls auf die neuste Prozessorgeneration von Intel.

Bei der 4. Generation des Surface-Convertibles standen die Stifteingabe und der Gesichtsscan per Windows Hello im Fokus. Spannend bleibt zu sehen, ob Microsoft beim Surface Pro 5 bzw. dem Surface Book 2 eine weitere hardwareseitige Neuerung einführen wird, die bisher noch bei keinem auf dem Markt befindlichen Gerät zum Einsatz kommt. Eine spezielle Integration der Holo-Lens-Funktionalität ist etwa ein mögliches Szenario. Denkbar ist, dass der Konzern im selben Zug auch einen kurzen Ausblick auf die neuen Features des Redstone-2-Updates für Windows 10 geben wird, welches 2017 erscheinen wird. Jedenfalls dürfte sich die Ankündigung eines Nachfolgers des Surface Pro 4 über kurz oder lang positiv auf dessen Preis auswirken.

Microsoft könnte OEMs Bühne lassen

Windows 10 Mobile ist im Wandel und Microsoft setzt bei dem Handy-OS primär auf Geschäftskunden. Entsprechend versucht etwa HP mit dem Elite x3 Nutzer mit den Business-Funktionalitäten (allen voran die Unterstützung von x86-Anwendungen) zu überzeugen. Von diesem Pfad dürften Microsoft bzw. die Hardwarepartner auch beim Oktober-Event nicht abrücken. Interessant wird zu sehen sein, ob der IT-Konzern Drittanbieterherstellern in Sachen Windows 10 Mobile die Bühnen überlassen wird und auf die Ankündigung eines Surface Phones vorerst verzichtet. Immerhin dürfte der Anreiz für OEMs durch den Release des Anniversary Updates und den Ausblick auf die kommenden Windows-10-Mobile-Features mit der Redstone-2-Aktualisierung gestiegen sein.

Auf teltarif.de werden wir über die Ankündigungen des Windows-10-Events von Microsoft am 26. Oktober berichten.