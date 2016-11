Cyanogen OS: Wileyfox kündigt Swift 2 und Swift 2 Plus an

Mit dem Wileyfox Swift 2 ist jetzt ein neues Smartphone mit Cyanogen OS erhältlich Was dabei heraus­kommen kann, wenn zwei ehemalige Mitarbeiter von Motorola beziehungs­weise Microsoft anfangen ihr eigenes Ding zu machen, beweisen die Smartphones von Wileyfox. Die preislich äußerst attraktiven Smartphones des Londoner Unternehmens bieten als eine der wenigen in Deutschland erhältlichen Smartphones das alternative Android-Betriebssystem Cyanogen OS. Jetzt wurden mit dem Swift 2 und dem Swift 2 Plus zwei weitere interessante Geräte vorgestellt.

Beide Geräte überraschen zunächst durch den relativ günstigen Einstiegs­preis von 189 Euro für das Swift 2 und 219 Euro für das Swift 2 Plus. Dafür bieten die Geräte eine sehr solide Hardware. So ist in beiden Modellen ein Prozessor mit acht Kernen und 64-Bit-Architektur verbaut: Der Qualcomm Snapdragon 430 verfügt über eine Taktung von 1,4 GHz pro Kern. Unterstützt wird er von zwei Gigabyte RAM beim Swift 2 sowie drei Gigabyte RAM beim Swift 2 Plus. Der Grafikchip ist ein Andreno 505. Der interne Speicher beträgt 16 beziehungs­weise 32 Gigabyte in der Plus-Version.

Kamerasensor vom Samsung Galaxy S6

Anders als bei Apple ist das Swift 2 Plus nicht größer als das normale Swift. Beide Modelle sind gleich groß und verfügen über ein identisches Display. Das 5 Zoll große IPS-Display bietet eine Auflösung von 720 mal 1280 Pixel und ist mit Gorilla Glass 3 geschützt. Ebenso bieten beide Modelle eine Front­kamera die mit bis zu 8 Megapixel auflöst. Im normalen Swift 2 ist allerdings nur eine 13-Megapixel-Hauptkamera verbaut, während im Swift 2 Plus eine Kamera mit 16 Megapixel und einem Kamera­sensor von Samsung verbaut wurde, der bereits beim Samsung Galaxy S6 zum Einsatz kam. Bei schlechten Licht­verhältnissen steht ein Dualer LED-Blitz zur Seite.

Beide Geräte werden über einen modernen USB-C-Anschluss geladen und sollen dank Qualcomms Quick-Charge-3.0-Technik binnen 30 Minuten wieder auf bis zu 70 Prozent aufgeladen werden können. Der 2700 mAh starke Akku ist im Gegensatz zum Vorgängermodell nicht mehr austauschbar, sondern nun fest verbaut. Auch das Gewicht hat sich im Vergleich zum Vorgänger­modell leicht erhöht und beträgt nun 155 Gramm. Neu ist dafür der Finger­abdruck­sensor auf der Rück­seite der beiden Geräte.

Was Cyanogen OS ist

Cyanogen OS ist ein alternatives Betriebs­system welches auf Googles Android-Betriebs­system basiert. Das ursprüngliche Ziel der Cyanogen-OS-Entwickler war es eine bessere Version von Googles Android-Betriebs­system bereit zu stellen. Dabei wurde die Aufmerk­samkeit vor allem auf die Punkte Sicher­heit und Daten­schutz gelegt. So haben die Nutzer unter Cyanogen OS zudem deutlich mehr Zusatz­funktionen und Möglich­keiten zur Personalisierung. Dabei soll Cyanogen OS stets eine äußerst gute Performance hinlegen, vergleichbar mit einem rohen Android. Verzichten muss der Nutzer bei Cyanogen OS auf nichts, denn auch hier steht beispiels­weise Googles Play Store zur Verfügung. Die Ur-Version von Cyanogen OS war der frei verfügbare Cyanogenmod.