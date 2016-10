Einsteigertarif mit 500 MB für unter 2 Euro monatlich

Nutzer können bei Tarifaktion sparen Wer auf der Suche nach einem günstigen Einsteigertarif ist, könnte sich für die aktuelle Offerte des Händlers modeo interessieren. Dieser bietet aktionsweise einen Tarif im Vodafone-Netz für 1,95 Euro im Monat an.

Konkret handelt es sich dabei um den klarmobil-Tarif Smart Flat 500, der mit 500 MB Datenvolumen ausgestattet ist. Damit surfen Nutzer mit bis zu 7,2 MBit/s im Vodafone-Netz - LTE ist nicht an Bord. Nach Erreichen des Highspeedtraffics wird der Anschluss auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Zusätzlich sind in dem Tarif 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS für die Nutzung innerhalb von Deutschland enthalten. Doch auch danach kommunizieren Nutzer mit 9 Cent pro Minute bzw. SMS vergleichsweise günstig weiter. Monatlich schlägt der Tarif mit 1,95 Euro zu Buche, bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Beim Vertragsabschluss wird eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 9,95 Euro fällig.

Kündigung lohnt sich

Während der Vertrag innerhalb der ersten zwei Jahre mit einer günstigen Grundgebühr punktet, erhöht sich ab dem 25. Monat die monatliche Zahlung von 1,95 auf 9,95 Euro. Der Grund dafür ist der Wegfall eines monatlichen Rabatts in Höhe von 8 Euro nach der Mindestvertragslaufzeit. Die Kündigung sollte spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit erfolgen, andernfalls verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Vergleich mit dem Original-Tarifangebot von klarmobil.de

Augenscheinlich ist der Aktionstarif auf modeo.de mit 1,95 Euro durchaus günstig. Doch wie hoch fällt der Preisvorteil im Vergleich zur Buchung des Tarifs direkt bei klarmobil.de aus? Ein Blick auf die Seite des Anbieters verrät, dass dieser den Tarif Smart Flat 500 unter der Bezeichnung Smartphone Flat 500 (D-Netz) mit den gleichen Leistungsmerkmalen für monatlich 6,95 Euro anbietet. Somit ergibt sich bei der modeo-Offerte eine Ersparnis von vier Euro pro Monat - im Hinblick auf die Mindestvertragslaufzeit.

Interessenten können den Aktionstarif über diese Seite bei modeo buchen.