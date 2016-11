Vodafone: 90-GB-Bonus auch im EU-Roaming nutzbar

Vodafone-Aktion auch im Roaming nutzbar Wie berichtet hat Vodafone Ende Oktober eine Aktion gestartet, bei der Kunden über die Smartphone-App des Düsseldorfer Telekommunikationsdienstleisters Netzprobleme melden können. Dafür bekommen sie - quasi als Dankeschön - 90 GB Datenvolumen, die allerdings nur einen Tag lang genutzt werden können.

War es zunächst unklar, welche Nutzer von diesem Angebot profitieren können, so ist mittlerweile klar, dass die Aktion neben Kunden mit einem festen Vertragsverhältnis auch für Besitzer von CallYa-Prepaidkarten gilt. Nun haben erste Anwender an der Aktion teilgenommen und dabei das Extra-Datenvolumen auch im Ausland genutzt.

Die Information über Netzprobleme wurde in diesem Fall noch von Deutschland aus abgesetzt. Das 90-GB-Paket stand direkt im Anschluss zur Verfügung, wie in der MeinVodafone-App angezeigt wurde. Diese Beobachtung haben auch wir bei einem entsprechenden Test gemacht.

90-GB-Paket in Spanien eingesetzt

Der teltarif.de-Leser, der den Roaming-Test unternommen hat, ist anschließend nach Spanien geflogen. Auch dort konnte er mit seiner CallYa-Karte mit Smartphone-Tarif das Bonus-Volumen verwenden. Unklar ist dabei noch, ob dieser Effekt gewünscht ist. Allerdings erlaubt Vodafone im Ausland oft nur noch das Einbuchen in jeweils ein Partnernetz. Das ist in Spanien der dortige Vodafone-Ableger. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden Telefonfirmen Sonderkonditionen für die Roaming-Nutzung ihrer Kunden ausgehandelt haben.

Die Vodafone-Aktion läuft noch bis Ende März. Wie der Mobilfunk-Netzbetreiber mitteilte, können die Kunden jeweils einmal innerhalb von 30 Tagen vom 90-GB-Paket profitieren, wenn sie über die App Netzprobleme kommunizieren. Die Nutzungsbestimmungen schränken die Einsatzmöglichkeiten zumindest offiziell ein. So ist regulär beispielsweise Tethering untersagt. In der Praxis kann das Smartphone aber dennoch als Mobile Hotspot verwendet werden, wie sich auch im Test von teltarif.de gezeigt hat. Der Nutzer darf den Angaben in der MeinVodafone-App zufolge zudem nicht signifikant mehr Daten übertragen als im Alltag. Konkret wird hier die zehnfache Datenmenge genannt. Auch im aktuellen Podcast von teltarif.de sind wir auf den 90-GB-Bunus von Vodafone eingegangen. In einer weiteren Meldung finden Sie Hinweise zur Nutzung unseres Podcasts.