Vodafone: Wie gut ist die 90-GB-GigaGarantie?

In dieser Folge unterhalten wir uns über die GigaGarantie von Vodafone, die Nutzern 90 GB Datenvolumen bereitstellt. Doch kann die Offerte überzeugen?

Vodafone belohnt Nutzer für ihre Netzproblem-Meldung In dieser Podcast-Episode sprechen wir die Vodafone GigaGarantie, welche Nutzer für das Melden von Netzproblemen belohnt. Wer sich die neue Podcast-Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per RSS-Feed abonnieren.

Echter Mehrwert für Nutzer? Wir ordnen die Vodafone GigaGarantie ein

Unzufrieden mit dem Mobilfunknetz von Vodafone? In dieser Folge sprechen wir über die GigaGarantie des Netzbetreibers. Diese stellt Kunden 90 GB Datenvolumen für die Nutzung innerhalb eines Tages bereit. Um von dem Bonus zu profitieren, müssen Nutzer dem Mobilfunker über die Mein-Vodafone-App Feedback zur Netzqualität geben. Und nicht nur Vertragskunden kommen zum Zuge, sondern auch für CallYa-Nutzer steht das Angebot zur Verfügung. Doch was im ersten Moment nach einem tollen Angebot klingt, hat auch seine Tücken. Welche Hürden und Einschränkungen es gibt und wieso die Offerte für eine bestimmte Nutzer dennoch interessant ist, erklärt Co-Moderator Markus.

teltarif.de-Podcast feiert einjähriges Bestehen: Feedback erwünscht!

Am 30. Oktober 2015 haben wir die erste Folge des "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcasts online gestellt. Nun bereiten wir die Jubiläums­folge vor und bitten Sie um Mithilfe: Senden Sie uns Ihre Grüße und Feedback als mp3-Audiobotschafen per E-Mail; diese sollten nicht länger als eine Minute sein. Zur Aufnahme können Sie einfach die Diktiergerät­funktion auf Ihrem Smartphone verwenden. Die Audio-Grüße werden wir in der Jubiläumsfolge einspielen. Vielen Dank im Voraus.

