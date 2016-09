Ametsreiter: "Wir sind Drittletzter, dieser Zustand ist nicht haltbar"

Deutschland belegt in Europa beim Glasfaserausbau nur einen der letzten Plätze. Für den Vodafone-Chef ist "dieser Zustand nicht haltbar". Derzeit sind nur 1,5 Prozent der Haushalte per Glasfaser angeschlossen - doch wie lässt sich diese Zahl steigern?

Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter auf der Jahrestagung der Breitbandinitiative (recht) Deutschland hängt beim Glasfaser-Ausbau in Europa hinterher. Dr. Hannes Ametsreiter (Präsidum - Bitkom e.V. und Vodafone-Chef) hat auf der Herbstkonferenz 2016 der Deutschen Breitbandinitiative in Berlin aufgezeigt, dass die Industrie, Politik und Wirtschaft mehr Geld und Zeit in den Ausbau der Gigabit­gesellschaft investieren muss.

Ametsreiter betont, dass Deutschland die Gigabit­gesellschaft und die damit verbundene Gigabit-Bandbreite benötigt, um den zukünftigen Bedarf der Bevölkerung nach höheren Internet-Geschwindigkeiten abzudecken. So werden künftig autonomes Fahren oder Virtual Reality (VR) eine immer größere Rolle spielen und den Netzen Gigabit-Geschwindigkeiten abverlangen.

Glasfaserausbau in Europa kommt voran, nur nicht hier

In Europa ist Deutschland in puncto Glasfaserausbau an der drittletzten Stelle. So werden hierzulande nur 1,5 Prozent der deutschen Haushalte mit Glasfaser versorgt. Ametsreiter meint: "Wir sind Drittletzter - dieser Zustand ist nicht haltbar! Wo sind wir und wo wollen wir hin? 'connecting everything' wird ein riesiges Thema."

Wie schafft man den Sprung in die Gigabitgesellschaft? Als Lösung werden hier per Mobilfunk, Glasfaser und andere Technologien angeführt. Es muss Ametsreiter zufolge von allen Beteiligten ein Modell geschaffen werden, damit Deutschland möglichst an die Gigabit-Geschwindigkeiten kommt und sagt: “Wie kommen wir von den 1,5 Prozent zu mehr?”

"In Europa passiert viel beim Glasfaserausbau, nur nicht hier", sagt Ametsreiter weiter und führt Portugal als Beispiel mit einer Glasfaserversorgung von immerhin etwa 16 Prozent vor Augen. Zudem betont er: "Als eine führende Industrienation müssen wir hier vorankommen."

Erst kürzlich hatten wir auch darüber berichtet, dass sich die Telekom gegen die EU-Pläne zum Glasfaserausbau sträubt.