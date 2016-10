Vodafone-Tarif mit echter Daten-Flat ab sofort verfügbar

Neue Version von Vodafone Black für Geschäftskunden Wie berichtet führt nach der Deutschen Telekom und o2 auch Vodafone einen Smartphone-Tarif mit echter Daten-Flatrate ein. Dieser richtet sich - anders als die Angebote der Mitbewerber - zunächst ausschließlich an Geschäftskunden und ist ab sofort verfügbar. Der Vertrag nennt sich Vodafone Business Black+ und kostet 169 Euro pro Monat netto. Das entspricht dem Brutto-Preis von 200 Euro, den der Düsseldorfer Mobilfunk-Netzbetreiber auch bisher schon für den Black-Tarif berechnet hat.

Anders als bei der bisher bekannten Tarif-Variante ist das monatliche Highspeed-Datenvolumen aber nicht auf 30 GB begrenzt. Vielmehr steht wie beim Tarif MagentaMobil XL Premium der Deutschen Telekom eine echte Daten-Flatrate mit "LTE max." zur Verfügung. Das heißt, die Kunden bekommen stets die maximale an ihrem Aufenthaltsort mögliche Übertragungsgeschwindigkeit beim mobilen Internet-Zugang.

LTE max. bedeutet im Vodafone-Netz derzeit, dass die Kunden bis zu 375 MBit/s im Downstream zur Verfügung haben. Allerdings steht die höchstmögliche Performance aktuell nur in einigen Großstädten zur Verfügung, in denen Vodafone sein LTE-Netz auf 800, 1800 und 2600 MHz ausgebaut hat, so dass eine entsprechende Kanalbündelung möglich ist.

Allnet-Sprach- und SMS-Flat sowie Roaming im Preis enthalten

Neben der echten Flatrate für den mobilen Internet-Zugang bekommen die Kunden auch eine Allnet-Telefon- und SMS-Flatrate. Zudem ist der Tarif neben Deutschland auch in allen EU-Staaten, in der Schweiz, in Norwegen und Island, in den USA, in Kanada und in der Türkei nutzbar.

Mit UltraCards, die die Nutzer ohne Aufpreis erhalten, lässt sich der Tarif auf bis zu drei Endgeräten parallel verwenden. So können beispielsweise ein Handy, ein Tablet und ein Notebook parallel mit dem gleichen Mobilfunkvertrag versorgt werden. Nicht zuletzt erhalten die Kunden auf Wunsch alle zwölf Monate ein neues Smartphone zum Vertrag.

Ein Pendant zur DayFlat unlimited der Deutschen Telekom ist bei Vodafone vorerst nicht geplant. Telekom-Kunden können je nach Tarif für 4,95 oder 9,95 Euro pro 24 Stunden eine echte Daten-Flatrate nutzen. Details zu den Angeboten von Telekom, Vodafone und o2 mit echten Flatrates für die mobile Internet-Nutzung haben wir in einer weiteren Meldung zusammengefasst.