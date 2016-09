iPhone 7: Start bei Netzbetreibern und Händlern

Der Verkaufsstart der iPhone-7-Modelle verläuft bei den Shops von Netzbetreibern und weiteren Händlern sehr unterschiedlich: Während die einen früher öffnen und Kaffee anbieten, ist bei anderen business as usual.

iPhone 7 - das Gratis-Shuttle zum Gravis Shop Wie berichtet hat Apple heute früh mit dem Verkauf seiner neuen iPhone- und Apple-Watch-Modell begonnen. Natürlich startet die Vermarktung nicht nur über die Vertriebskanäle des Herstellers. Auch bei den Mobilfunk-Netzbetreibern und bei weiteren Händlern wurde mit der Auslieferung der Smartphones begonnen. Wir haben uns im Umfeld des Berliner Apple Retail Stores einmal umgesehen.

In unmittelbarer Nähe des Ladengeschäfts von Apple trafen wir auf zwei "Fahrrad-Taxis", die vom zur freenet-Gruppe zählenden Apple-Händler Gravis angeheuert wurden. Diese waren in den typischen Gravis-Farben gehalten und offerierten einen kostenlosen Shuttle zum örtlichen Store des Unternehmens. Da soll es angeblich auch wirklich noch Geräte geben. Einen 20-Euro-Einkaufsgutschein gibt es obendrauf und im Shop sollen die Kunden auch einen Kaffee bekommen.

Möglicherweise ein Geheimtipp

Im Telekom Shop und bei einem noch mit den Logos von E-Plus und Base gelabelten Mobilfunkladen war heute früh noch alles ruhig. Die Shops haben nicht extra für den iPhone-Start früher geöffnet und wir haben auch keine auf die neuen Apple-Smartphones wartenden Passanten getroffen. Immerhin gab es jeweils im Schaufenster Werbung für das iPhone 7. Saturn hat kein Sonderprogramm für den iPhone-7-Start

Möglicherweise sind gerade solche kleineren Mobilfunkläden so etwas wie ein Geheimtipp für iPhone-Interessenten. Zwar werden diese Shops nur geringe Stückzahlen am Lager haben. Ohne Warteschlange vor dem Laden könnte das eine oder andere Gerät aber noch verfügbar sein.

Vor dem Saturn am Berliner Europa-Center sah die Lage schon wieder anders aus. Immerhin warteten hier einige Interessenten auf die Ladenöffnung und somit auf die Möglichkeit, eines der neuen Apple-Gadgets zu kaufen.

Viel Andrang bei o2

o2-Kunden warten auf das iPhone 7 Richtig viel los war dagegen beim wenige Meter weiter beheimateten o2 Shop. Hier wurde vor dem Laden offensiv für die Verfügbarkeit des iPhone 7 geworben. Vor dem Geschäft warteten zahlreiche Interessenten auf Einlass. Im o2 Shop, der anders als beispielsweise der Telekom-Laden bereits geöffnet hatte, wurden bereits Verträge abgeschlossen und iPhones verkauft.

Wer sich neben dem iPhone 7 oder dem iPhone 7 Plus auch für die Apple Watch Series 2 interessiert, wird hier allerdings derzeit noch nicht fündig. o2 will die neue Smartwatch von Apple zwar ebenfalls in sein Produktportfolio aufnehmen, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Unseren ersten Eindruck von den neuen Apple-Smartphones werden wir im Laufe des Tages liefern.