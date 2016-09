Wer bei einem Direktflug in die USA Smartphones, Tablets und Co. mit ins Flugzeug nehmen möchte, muss mit verschärften Sicher­heits­kontrollen rechnen. Denn die US-Behörde TSA hat festgelegt, dass elektronische Geräte nur nach Prüfung ihrer Funktionalität mitgenommen werden dürfen. So sollen Attrappen erkannt werden.

Verschärfte Sicherheitskontrollen bei Flügen in die USA Reisende in die USA müssen künftig mit noch schärferen Sicherheits­kontrollen rechnen. Die US-Behörde Transport Security Administration (TSA) hat neue Sicher­heits­richt­linien beschlossen, nach denen im Handgepäck transportierte elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks künftig auf ihre Funktionalität geprüft werden. Vor Antritt eines Fluges mit Ziel in den Vereinigten Staaten werden Sicherheits­beamte die mit in den Flieger genommen Geräte stich­probenhaft kontrollieren. Reisende werden dabei aufgefordert, das Smartphone oder den Computer anzuschalten und gegebenenfalls den Betrieb vorzuführen. Dadurch soll bewiesen werden, dass es sich um ein echtes Gerät handelt und nicht etwa um eine Attrappe, in der Sprengsätze transportiert werden.

Sollte der Akku des mitgenommenen Gerätes leer sein, wird dieses nicht mit an Bord gelassen, so die TSA in ihrem Statement. Zudem können die Besitzer solcher nicht aufgeladenen Devices einer genaueren Untersuchung unterzogen werden. Bislang wurden Smartphones, Tablets und Co. in der Regel mithilfe des Gepäck­scanner durchleuchtet, umfangreichere Kontrollen gab es nur in Ausnahme­fällen. Dies soll sich nun ändern.

Kontrollen bereits am Startflughafen

Seit dem Terroranschlag im September 2001 hat die USA ihre Sicher­heits­kontrollen für die Einreise ins Land stetig verschärft. Die Kontrollen können zum Teil mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Mit den neuen und noch schärferen Richtlinien, die die TSA bereits in der vergangenen Woche im Vorfeld des Unab­hängig­keits­tages angekündigt hat, könnte sich die Zeit nun nochmals erhöhen. Man wolle aber darauf hinarbeiten, dass die notwendigen Schritte Reisende so wenig wie möglich stören, so Jeh Charles Johnson, Chef des Ministeriums für Heimatsicherheit (Homeland Security), zu dem auch die TSA gehört.

Die TSA ist bei der Durchführung der neuen Sicherheits­kontrollen auf ihre ausländischen Kollegen angewiesen. Denn durchgeführt wird die Untersuchung der mit auf die Reise genommenen Hardware bereits vor Flugantritt am Startflughafen. Sie soll nur dann erfolgen, wenn es sich um einen Direktflug zu "bestimmten Flughäfen in Übersee", sprich Direktflüge in die USA, handelt. Welche Flughäfen dabei genau gemeint sind, verrät die TSA aber nicht. Wer einen Flug in die USA plant, sollte sich gegebenen­falls bei seiner Flug­gesellschaft nach den neuen Richtlinien erkundigen. Hinweise auf der Webseite des Auswärtigen Amtes gibt es bislang noch nicht.