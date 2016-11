Unitymedia: Vorbereitungen für erste Gigabit-Städte laufen

Unitymedia will auch weiterhin den Kabelnetzausbau vorantreiben Der in den Bundes­ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg operierende Kabel­netz­betreiber Unitymedia kann auch im dritten Quartal dieses Jahres ein Umsatz­plus verzeichnen. Insgesamt steigt der Erlös um sechs Prozent auf 573 Millionen Euro an. Wie das Unter­nehmen heute bekannt gegeben hat, soll auch künftig der Netz­ausbau voran­getrieben werden. Erst vergangene Woche hatte Unity­media mit­geteilt, das die bisherigen Arbeiten am Kabel­netz abgeschlossen sind. Damit stehen nun allen der rund zehn Millionen Unitymedia-Kunden Internet­anschlüsse mit Geschwindig­keit von bis zu 400 MBit/s zur Verfügung.

130 000 neue Haushalte für schnelles Internet erschlossen

Der nächste Schritt sind nun die ersten Städte, die einen Internet­zugang mit Geschwindig­keiten von bis zu einem Gigabit erhalten sollen. "Mit netzweit verfügbaren 400 MBit/s ist allerdings noch lange nicht Schluss. Während andere noch über die Netze der Zukunft sprechen, laufen bei uns die Vor­bereitungen für die ersten Gigabit-Städte", so der Unitymedia CEO Lutz Schüler. Seit Jahres­beginn habe man bereits 130 000 neue Haus­halte für schnelles Internet erschlossen. 70 000 davon wären Neu­anschlüsse, die restlichen 60 000 konnten durch Modernisierungs­maßnahmen mit schnellem Internet versorgt werden. Dadurch kann Unitymedia jetzt insgesamt rund 12,69 Millionen Haushalte mit Internet versorgen, weitere 193 500 nur mit einem TV-Anschluss.

Der Unitymedia-Chef Lutz Schüler Die Kunden nehmen die momentan verfügbaren Highspeed-Abschlüsse gut an: Laut Unitymedia buchen drei von vier Neu­kunden einen Breitband­anschluss mit 120 MBit/s und mehr. In der Summe hat Unitymedia im dritten Quartal des Jahres rund 56 000 Internet­anschlüsse geschaltet. Das sind geringfügig weniger als noch im Vorjahres­quartal: In Q3 2015 waren es noch knapp 58 000 Internet­anschlüsse.

Somit versorgt Unitymedia immerhin über 25 Prozent der Haus­halte mit Internet, die der Kabel­netz­betreiber rein technisch erreichen könnte. Das ist eine leichte Steigerung um 1,4 Prozent­punkte im Vergleich zum Vorjahres­quartal. Auch zahlen Unitymedia-Kunden im Schnitt rund einen Euro mehr pro Monat, als noch im Vor­jahr. Die meisten Kunden buchen dabei einen sogenannten Single-Play-Anschluss. Das heißt, sie nehmen nur ein Angebot aus der Produktpalette von Unitymedia wahr. Dennoch konnte ein leichtes Wach­stum bei den Double-Play- und Trippel-Play-Anschlüssen verzeichnet werden, also der Kombination aus Telefon und Internet sowie Fernsehen.

Volldigitale TV-Anschlüsse so wie in Hanau

Auch im Bereich Fernsehen kann die Unitymedia größten­teils Positives vermelden. So ist zwar die Zahl der einfachen, teils analogen Fernseh­anschlüsse zurück­gegangen, die Zahl der rein digitalen Anschlüsse ist in diesem Zuge allerdings gestiegen. Grund dafür ist vermutlich auch der Test­lauf im hessischen Hanau, wo die Voll­digitalisierung aller Unitymedia-Fernseh­anschlüsse erfolgreich umgesetzt wurde.

CEO Lutz Schüler macht für den reibungslosen Ablauf vor allem den Dialog mit den Kunden verantwortlich: „Unsere Aufklärungs­arbeit in Hanau hat sich ausgezahlt. Wir konnten die Verbraucher von den Vorteilen des digitalen Kabel­fernsehens überzeugen. Viele haben ihre Fernseher direkt gegen moderne Flach­bildschirme eingetauscht und verfolgen ihr TV-Programm inzwischen in HD.“ Das analoge Fernsehen konnte in Hanau im September gänzlich abgeschaltet werden.