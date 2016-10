400 MBit/s für 10 Millionen Haushalte

Die Netzarbeiten bei Unitymedia sind abgeschlossen Ab sofort bietet der Kabelnetzbetreiber Unitymedia seinen Kunden in seinem gesamten Netz eines der schnellsten Internetangebote Deutschlands mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 400 MBit/s an. Wie der Netzbetreiber heute bekannt gab, hat der Kabelnetzbetreiber damit die Anfang dieses Jahres begonnen Arbeiten im Netz abgeschlossen. Demnach stehen für zehn Millionen Kabelhaushalte in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen die neuen Datenraten zur Verfügung.

Wie bei Kabelnetz-Infrastruktur üblich wird dabei ein Netz ausgebaut, dass auf Kundenseite als Koaxial-Kabelnetz ankommt. Auf dem Weg vom Kunden zur Kabelkopfstelle wird das Signal dann unterwegs umgewandelt und über Glasfaser-Leitungen weitertransportiert. Je näher die Glasfaser-Infrastruktur in Richtung der Kunden gebaut wird, desto höhere Datenraten sind für einzelne Nutzer möglich. Anders als bei DSL und VDSL ist dabei aber nicht die Entfernung das entscheidende Kriterium, sondern die Anzahl der Kunden, die sich die Kabel-Infrastruktur hinter dem Glasfaser-Übergabepunkt teilen. Je näher die Glasfaserleitung zum Kunden verlegt wird, desto weniger Kunden teilen sich die Infrastruktur hinter dem Übergabepunkt.

400 MBit/s als Zwischenschritt zum Gigabit-Anschluss

Unitymedia spricht von "massiven Investitionen" in das Kabelnetz, nennt aber keine Summe. "Die Leistungsgrenzen unseres Highspeed-Netzes sind noch lange nicht erreicht - wir fangen gerade erst an: Unsere Technikexperten arbeiten bereits daran, das Netz weiter in Richtung Gigabit zu beschleunigen", so Unitymedia-Chef Lutz Schüler. Damit spielt er auf den neuen Kabel-Datenstandard DOCSIS 3.1 an, der bei Unitymedia unter dem Marketingbegriff Gigasphere läuft.

Mit DOCSIS 3.1 sollen Datenraten von 1 GBit/s und mehr für jeden einzelnen Nutzer möglich sein. Auch ein deutlich höherer Upstream soll möglich werden. Allerdings wird es bis zur Einführung wohl noch etwas dauern. Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass erste DOCSIS-3.1-Anschlüsse testweise erst im kommenden Jahr geschaltet werden.Dazu ist auch die Abschaltung analoger TV-Sender geplant. Bei Unitymedia wird das am 30. Juni 2017 der Fall sein.

Um die Datenrate von bis zu 400 MBit/s zu nutzen, können Privatkunden als reines Internetangebot den Tarif Max 400 buchen. Günstig ist das jedoch nicht: Der Tarif kostet monatlich 64,99 Euro. Hier gibt es auch eine Variante mit Telefonanschluss samt Festnetzflatrate. Sie kostet zwei Jahre lang monatlich 59,99 Euro, danach dann 69,99 Euro.

Alle Informationen zum kommenden DOCSIS 3.1 haben wir auf einer Hintergrundseite zusammengestellt.