UMI Plus: Dual-SIM-Smartphone aus China im Hands-On

Wir haben das LTE-Smartphone UMI Plus erhalten und einem ersten Kurztest unterzogen. Das Gerät verfügt über das LTE-Band 20 (800 MHz) und weitere interessante Features.

Die Popularität chinesischer Smartphones nimmt auch in Europa zu. Neben bekannten Herstellern wie ZTE, Xiaomi oder Meizu gibt es auch weniger namhafte Produzenten. Mit UMI befindet sich ein Wettbewerber am Markt, der sich auf preiswerte Highend-Smartphones spezialisiert hat und deutsche Kunden beim Modell UMI Plus mit dem LTE-Band 20 lockt. Wir haben das Dual-SIM-Smartphone im Wert von knapp 200 Euro vom Hersteller erhalten und einem ersten Hands-On unterzogen.

