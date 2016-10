Hackerangriff: Twitter, Spotify, Netflix & Co. gestört

Ausbreitung der Störungen durch Hacker-Angriff Der Internetdienstleister Dyn wurde nach eigenen Angaben von einem schweren Hackerangriff erschüttert. Dies teilte das Unternehmen auf seiner Statusseite mit. Betroffen war demnach die unternehmens­eigene DNS-Infrastruktur. Dies führte Medienberichten zufolge auch zu Ausfällen und Beeinträchtigungen bei Kunden des Unternehmens wie Twitter, Spotify und Netflix. Auch die Telekom, tripadvisor und LinkedIn gehören zu den Kunden des Unternehmens.

USA zuerst betroffen

Während noch vor einigen Stunden nur die US-Ostküste betroffen gewesen sei, haben offenbar nun die Probleme auch auf Europa übergegriffen. Portale wie allestörungen.de zeigten vermehrt Aktivitäten ihrer Nutzer. Demnach soll es neben den abendlich typischen Störungserscheinungen bei Onlinegame-Netzwerken auch zu Beeinträchtigungen bei PayPal und ebay kommen. Die Dienste sind jedoch nicht vollends offline - ein kurzer Test in der Redaktion zeigte, dass die Webseiten weitestgehend erreichbar waren.

Angriff auf DNS per DDoS



Nutzer melden bei vielen Diensten Beeinträchtigungen. Nutzer melden bei vielen Diensten Beeinträchtigungen.

Die Angreifer bedienten sich einer DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service). Mit extrem vielen künstlichen Anfragen sollen so die Server des Angegriffenen in die Knie gezwungen werden. Üblicherweise werden Botnetze für solche Zwecke eingesetzt. Der oftmals kriminelle Hintergrund solcher Attacken - mitunter gehen Erpressungsversuche mit dem Angriff einher - hat die Internet-Provider dazu bewegt, Maßnahmen dagegen zu entwickeln