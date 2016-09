Telekom: Bei Vertragsverlängerung teurerer Tarif

Probleme bei Telekom-Vertragsverlängerung Wer bei der Deutschen Telekom einen aktuell nicht mehr vermarkteten Mobilfunktarif nutzt, sollte bei einer Vertragsverlängerung besonders vorsichtig sein, um nicht die bestehenden Konditionen zu verlieren. So staunte ein Kunde mit dem Tarif Complete Mobil, der seit Anfang September für Neukunden nicht mehr angeboten wird, nicht schlecht, als er vor wenigen Tagen ein neues iPhone 7 mit Vertragsverlängerung bestellen wollte. Die Bestellung des Smartphones und die damit einhergehende Vertragsverlängerung war nur bei gleichzeitiger Umstellung in den aktuellen Premium-Tarif der Telekom, MagentaMobil XL Premium, möglich. Dieser Vertrag bietet gegenüber dem Complete Premium deutlich erweiterte Inklusivleistungen. So können die Kunden neben der Allnet-Flat für Telefonate und SMS auch eine echte Daten-Flatrate ohne Performance-Drosselung nutzen. Zudem ist International Roaming in Europa und Nordamerika inklusive.

Allerdings ist der MagentaMobil

XL Premium auch deutlich teurer als der Complete Premium. Schlug der bisherige Tarif mit einer ohnehin schon hohen monatlichen Grundgebühr von 149,95 Euro zu Buche, so kostet das neue Preismodell monatlich 199,95 Euro - exakt 50 Euro mehr als der bisherige Vertrag.

Pressestelle: "Der Alttarif kann bleiben"

Von der Telekom-Pressestelle erhielten wir wiederum die Information, es sei sehr wohl möglich, bei einer Vertragsverlängerung den Tarif Complete Premium beizubehalten. Lediglich der Wechsel in diesen Vertrag werde nicht mehr angeboten, da die Telekom das Preismodell nicht mehr vermarkte.

Für Kunden, die einen nicht mehr vermarkteten Mobilfunktarif der Telekom nutzen, empfiehlt es sich demnach, gegebenenfalls eine Vertragsverlängerung nicht online, sondern über die telefonische Kundenbetreuung des Netzbetreibers durchzuführen. Hier ist es wiederum ratsam, ausdrücklich auf das Beibehalten des bestehenden Tarifs zu bestehen, sofern dies gewünscht wird.

Zu bedenken gilt allerdings, dass alle Mobilfunkanbieter immer wieder auch Alttarife aus ihren Systemen entfernen, so dass irgendwann dann doch der Wechsel in einen aktuellen Vertrag oder eben der Wechsel zu einem anderen Anbieter erforderlich ist. Das geschieht jedoch in der Regel nicht wenige Wochen, nachdem ein solcher Tarif aus der Vermarktung genommen wurde, sondern frühestens einige Jahre später.