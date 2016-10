MagentaMobil Start: Neue Telekom-Prepaid-Tarife ab sofort verfügbar

MagentaMobil Start deutlich aufgewertet Die anlässlich der Berliner IFA Anfang September vorgestellten neuen Prepaid-Tarife der Deutschen Telekom sind ab heute verfügbar. Von den Neuerungen profitieren Bestandskunden ab sofort. Betroffene Nutzer wurden per SMS bereits über die zum 1. Oktober greifende Änderung informiert. Ab 5. Oktober haben auch Neukunden die Möglichkeit, MagentaMobil Start, den Nachfolger der XtraCard, zu den neuen Konditionen zu bekommen. Der Tarif schlägt wie bisher mit einer monatlichen Grundgebühr von 2,95 Euro zu Buche. Dafür bekommen die Kunden eine Flatrate für Telefonate und SMS ins Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Dazu kommt eine auch ohne Guthaben nutzbare Flatrate zu einer Lieblingsnummer im deutschen Festnetz. Neu ist die Möglichkeit, diese Dreifach-Flatrate auch in EU-Ausland ohne Extra-Kosten zu nutzen.

Telefonate in andere Netze schlagen mit einem Minutenpreis von 9 Cent zu Buche und auch der Versand einer SMS in Fremdnetze kostet 9 Cent. Verbessert hat die Telekom auch die Nutzungsmöglichkeiten für den mobilen Internet-Zugang auf der Prepaidkarte. So steht in den Tarifen nun generell "LTE max." zur Verfügung. Das heißt, je nach Netzverfügbarkeit am Aufenthaltsort sind bis zu 300 MBit/s im Downstream möglich.

Hotspot-Flatrate bei Datenoptionen inklusive

Kunden, die die DataStart-Optionen S, M bzw. L gebucht haben, können außerdem ab sofort die WLAN-Hotspots der Telekom innerhalb Deutschlands mitnutzen. Zudem lassen sich die Datenoptionen ohne zusätzliche Kosten auch im EU-Ausland für den moblien Internet-Zugang verwenden. Ohne Datenoption surfen die Kunden mit einer DayFlat für 99 Cent, die jedoch ihrem Namen mit lediglich 25 MB Highspeed-Volumen nicht einmal ansatzweise gerecht wird.

DataStart S bietet für 2 Euro zusätzliche monatliche Grundgebühr 150 MB ungedrosseltes Datenvolumen. Kunden, die sich für DataStart M entscheiden, bekommen für 7 Euro nun 750 MB Highspeed-Volumen, während die 1-GB-Option DataStart L im Preis gesenkt wurde und nun mit monatlich 12 Euro zu Buche schlägt. Neukunden, die sich eine SIM-Karte für MagentaMobil Start zulegen, erhalten das Starterset für 9,95 Euro. Dabei sind 10 Euro Startguthaben inklusive.