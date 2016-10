Telekom Festnetz: MagentaZuhause zwei Jahre mit 10 Prozent Rabatt

Die Telekom drückt ihren Festnetzanschluss massiv in den Markt: Neukunden zahlen im ersten Jahr nur 19,95 Euro monatlich und bekommen zusätzlich zwei Jahre lang Rabatt.

Die Vorgabe aus der Chef-Etage der Telekom scheint klar: Neukunden im Festnetz zu bekommen. Dazu werden auch massiv die Preise gesenkt. Der stark beworbenen 19,95-Euro-Aktion folgt nun eine zweite, kombinierbare Aktion: Zwei Jahre lang bekommen Neukunden einen Rabatt von 10 Prozent auf die Grundkosten. Bislang galt diese ausschließlich online buchbare Aktion nur ein Jahr lang.

Für Neukunden ergibt sich so ein enormer Sparvorteil - auch gegenüber den Tarifen der Wettbewerber. Denn wer beispielsweise einen 100-MBit/s-Anschluss bei der Telekom bucht, zahlt dafür im ersten Jahr bei einer Onlinebuchung gerade einmal 17,95 Euro monatlich. Im zweiten Jahr steigen die Kosten zwar auf 40,46 Euro, die gemittelten Kosten auf zwei Jahre gesehen liegen dennoch bei gerade einmal 29,20 Euro. Erst im dritten Jahr wird es dann mit knapp 45 Euro sehr teuer. Die prozentualen Rabatte gibt es auf einer der ersten Rechnungen als Gesamtgutschrift.

Keine Rabattverbesserung beim 16-MBit/s-Tarif



Rabatt bei der Telekom: Online gibt's zwei Jahre lang zehn Prozent Rabatt bei der Telekom: Online gibt's zwei Jahre lang zehn Prozent

Die neue Aktion gilt nicht für den Einsteigertarif MagentaZuhause S . Dabei handelt es sich um den ganz normalen DSL-Zugang mit Doppel-Flatrate für Internet und Telefonie ins Festnetz. Hier bleibt es bei einem Jahr Online-Rabatt. Diese kostet ebenfalls ein Jahr lang 19,95 Euro monatlich (mit Online-Rabatt 17,95 Euro), danach 34,95 Euro. Es ist also preislich deutlich attraktiver, MagantaZuhause M oder L mit 50 oder 100 MBit/s zu buchen und sich gegebenenfalls nach zwei Jahren neu zu orientieren, wenn die Kosten steigen.

Suchen Sie in Ihrer Stadt einen neuen Internet-Anbieter? Werfen Sie einen Blick in unseren Tarifrechner. Hier können Sie ihre Ortsnetzvorwahl angeben. Dadurch können wir eine Vielzahl der Anbieter, die nur in Ihrer Region tätig sind, berücksichtigen.